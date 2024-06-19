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    Теплоход-ресторан «Волга-Волга» застали на Неве в компании пяти полицейских катеров

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    Знаменитый петербургский плавучий ресторан «Волга-Волга» обнаружили на Неве в сопровождении пяти полицейских катеров. «Фонтанка» поинтересовалась, не проводится ли полицейская операция на воде. В самом ресторане не смогли прокомментировать информацию.

    «Фонтанка.ру»

    Однако источники «Фонтанки» сообщают, что в этот дождливый вечер осматривали достопримечательности города на Неве представители Генеральной прокуратуры и другие важные гости из Москвы.

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    Сегодня в Петербурге открылся международный военно-морской салон «Флот-2024», на котором покажут боевые корабли и суда ВМФ России. Кроме того, обещают показательные выступления пилотажной группы «Русские витязи». Они летали уже в среду.

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