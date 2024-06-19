Теплоход-ресторан «Волга-Волга» застали на Неве в компании пяти полицейских катеров

Знаменитый петербургский плавучий ресторан «Волга-Волга» обнаружили на Неве в сопровождении пяти полицейских катеров. «Фонтанка» поинтересовалась, не проводится ли полицейская операция на воде. В самом ресторане не смогли прокомментировать информацию.
«Фонтанка.ру»
Однако источники «Фонтанки» сообщают, что в этот дождливый вечер осматривали достопримечательности города на Неве представители Генеральной прокуратуры и другие важные гости из Москвы.
Сегодня в Петербурге открылся международный военно-морской салон «