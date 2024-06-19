Камера сняла, как водитель иномарки выстрелил в байкера на КАД

Момент выстрела в мотоциклиста на КАД в Пушкинском районе Петербурга попал на камеры уличного видеонаблюдения. Байкер едва не потерял управление среди машин, когда получил пулю в спину от автомобилиста. Кадрами стрельбы поделилось ГУ МВД по городу и области 19 июня.
В восьмом часу накануне 36-летний мужчина ехал на своем мотоцикле BMW в районе развязки с Московским шоссе, когда был ранен. Судя по кадрам, после выстрела байкер сбавил скорость и начал тереть место ранения. Куртка мужчины оказалась прострелена.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали с ранением в спину и инородным телом. Байкер уверяет, что на дороге ни с кем не конфликтовал, угроз в свой адрес не получал.
В результате розыска полиция задержала 47-летнего мужчину, который официально нигде не работает. Он подозревается в том, что стрелял из своей пневматической винтовки «Крикет Аргус 60W» по дорожному знаку и при этом случайно попал в мотоциклиста. Возбуждено уголовное дело.