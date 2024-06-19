Полиция разыскала того, кто мог подстрелить байкера на КАД. Мужчина целился в дорожный знак

Оперативники петербургского главка полиции разыскали и задержали подозреваемого в стрельбе по байкеру на КАД в районе Шушар. Мужчина клянется, что его целью был дорожный знак, а не человек.



Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, по версии следствия, 47-летний неработающий шушарец палил из пневматической винтовки «Крикет Аргус 60W». Пулю в спину, напомним, получил мотоциклист, которого в дальнейшем госпитализировали. Байкер очень удивился своему ранению, потому что перед этим ни с кем не конфликтовал.



«Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

