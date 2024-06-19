    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.04eur93.3

    Полиция разыскала того, кто мог подстрелить байкера на КАД. Мужчина целился в дорожный знак

    6038
    20 комментариев

    Оперативники петербургского главка полиции разыскали и задержали подозреваемого в стрельбе по байкеру на КАД в районе Шушар. Мужчина клянется, что его целью был дорожный знак, а не человек.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, по версии следствия, 47-летний неработающий шушарец палил из пневматической винтовки «Крикет Аргус 60W». Пулю в спину, напомним, получил мотоциклист, которого в дальнейшем госпитализировали. Байкер очень удивился своему ранению, потому что перед этим ни с кем не конфликтовал.

    «Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаКАД
    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close