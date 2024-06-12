В администрации президента появились пять новых управлений

Новую структуру управлений своей администрации утвердил президент России Владимир Путин, 12 июня соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
В составе администрации появятся пять новых подразделений, указ о назначении начальников подразделений уже подписан.
Начальником управления по вопросам национальной морской политики назначили Сергея Вахрукова, управление по госполитике в сфере ОПК возглавит Виктор Евтухов. Вопросами формирования и деятельности Госсовета в новом управлении займется Владимир Симоненко. Управлять госполитикой в гуманитарной сфере будет Инна Биленкина. Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов возглавит Александр Харичев,
Управление по обеспечению деятельности Государственного совета тем же указом президента упразднили.