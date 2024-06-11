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    По сотне «кобылок» на квадратный метр. Саранча захватывает Ставропольский край

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    В Ставропольском крае растет численность саранчи. Об этом 11 июня пишет Интерфакс со ссылкой на главу филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю Ольгу Кузнецову.

    «Мароккская саранча обнаружена на площади 108 тыс. га со средней численностью 22 экз./кв. м. Максимальная численность — 100 экз./кв. м — отмечена в Курском округе на площади 100 га», — цитирует агентство заявление Кузнецовой.

    Она отметила, что в прошлые годы численность саранчи (она же «марокканская кобылка»)

    составляла 50–60 экз./кв. м. А за последние две недели площадь сельхозугодий, захваченных саранчой, выросла в 1,5 раза.

    Напомним, в южных регионах России у аграриев сейчас много проблем и кроме набегов саранчи.

    Ранее во вторник президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что в России пострадали от возвратных заморозков от 15% до 30% посевов озимых культур. Прогнозы по сбору зерна снизились со 145 миллионов тонн до 125–130 миллионов тонн максимум.

    А позже 11 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за продолжительной засухи в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

    «Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — сообщил губернатор в своем тг-канале.

    По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и длительной засухи именно в Ростовской области возможны самые большие потери урожая — до 30%.

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