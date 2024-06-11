По сотне «кобылок» на квадратный метр. Саранча захватывает Ставропольский край

В Ставропольском крае растет численность саранчи. Об этом 11 июня пишет Интерфакс со ссылкой на главу филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю Ольгу Кузнецову.



«Мароккская саранча обнаружена на площади 108 тыс. га со средней численностью 22 экз./кв. м . Максимальная численность — 100 экз./кв. м — отмечена в Курском округе на площади 100 га », — цитирует агентство заявление Кузнецовой.

Она отметила, что в прошлые годы численность саранчи (она же «марокканская кобылка»)