Дохлый, но светится. Внук Виктора Драгунского выпустил сериал по «Денискиным рассказам»

Фото: предоставлено KION Поделиться Поделиться





В онлайн-кинотеатре KION вышел детский сериал по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, чей внук Артемий выступил в качестве режиссера. В первых двух сериях создатели сериала использовали рассказы «Он живой и светится…» и «Сверху вниз, наискосок!» Сюжеты из 1960-х вплетены в нашу современность с помощью деда Дениса, развлекающего воспоминаниями о боевом детстве шестилетнего тезку-внука.



Начало первой серии «Денискиных рассказов» напоминает их самую первую экранизацию — «Веселые истории» Вениамина Дормана 1962 года. Там в прологе, на фоне анимации, изображающей детские рисунки, взрослый закадровый голос втирается в доверие к детишкам: «В одном большом-пребольшом городе... Вот он — город какой, хорош, да?»



В новом сериале рисованные заставки, изображающие знаковые московские виды (Кремль, высотки, Храм Василия Блаженного, метрополитен), выполнены более уверенной взрослой рукой, а закадровый голос, наоборот, детский. «В мире много разных стран и прекрасных городов, но самый лучший — Москва, — такая преамбула звучит в начале первой серии. — Здесь во дворах, парках, школах и квартирах играют дети: шалят, бегают и прыгают, танцуют и поют. И взрослые, и дети играют в одну общую игру под названием «жизнь»».



Правда, по первым лицам, которые появляются в кадре, — родителей современного Дениса — трудно заподозрить, что они способны к чему-то в этой жизни относиться как к игре. Раздраженная деловая мама в синем брючном костюме с золотыми пуговицами (Елизавета Моряк) шпыняет мужа (Сергей Мелконян), загружающего багажник таксомотора: «Ты красный чемодан положил?» Съежившийся муж испуганно смотрит снизу вверх, а когда супруга рявкает: «Онлайн-регистрацию прошел?», он от ужаса становится почти такого же цвета, как его салатовая футболка: «Сейчас прохожу». Из дальнейших диалогов выясняется, что родителям надо экстренно мчаться на какую-то конференцию и срочно куда-то пристроить ребенка.



Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Поделиться Поделиться





Возможно, такое нервическое состояние родителей, сразу вызывающих зрительскую неприязнь, — это специальный драматургический ход, подготавливающий их нравственное перерождение через несколько серий, когда они неизбежно поймут, что никакие конференции не могут быть важнее гармонии в семье. Так или иначе, когда запаренные родители наконец отбывают, сбагрив Дениску деду, атмосфера заметно разряжается, тем более, что образ дедушки (Александр Пашутин) приближается к идеальному. Это невозмутимый, добрый и всепонимающий седовласый джентльмен, который выносит внуку на завтрак четыре огромных бутерброда с докторской колбасой и ласково щупает его бицепс: «Что-то ты у меня дохлый...» (хотя ребенок особой худобой не страдает). У Драгунского мама называет плохо кушающего манную кашу сына «вылитым Кощеем», но сценаристы сериала Гайк Асатрян и Ерзия Ертлес перестраховались и решили эту шутку не цитировать, по крайней мере, в первых двух сериях, чтобы сразу не напугать нынешних малюток мудреным сказочным словом.



Современный Денис (Максим Матузный) получился флегматичным ребенком с огромными и печальными черными глазами, натруженными смартфоном. Похвальную идею хоть немного отучить подрастающее поколение от гаджетов авторы сериала вложили в первую серию, когда в дедушкином доме на всю ночь отключают электричество, и внук не может зарядить севший смартфон. А у деда Дениса уже все наготове, как рояль в кустах: откуда ни возьмись, мгновенно возникает и светлячок в винтажном спичечном коробке, и небесно-голубой игрушечный самосвал из 1960-х под кроватью. Именно машинка становится своего рода порталом в 1960-е, где шалуна Дениску играет чуть более бойкий Роман Панков, а ассистируют ему угрюмая очкастая блондинка Аленка (Варвара Бирюкова) и щекастый Мишка (Дмитрий Орлов).



Фото: предоставлено KION Поделиться Поделиться





По сравнению с «денискиадой» 1970-х, где без устали актерствовали такие, например, «ленфильмовские» дети-звезды, как Сергей Крупеников, Алексей Сироткин и Маргарита Сергеечева, в новом сериале режиссер не делает большой ставки на детскую органику и врожденный артистизм. Кажется, Артемию Драгунскому с детьми работать не очень интересно, поэтому и они в кадре выглядят скучно. Пожалуй, самая выразительная в первых двух сериях — новая подружка современного Дениса, беззубая красотка Юля (Вероника Зверева), которой позволено погримасничать больше других. С ней мальчик знакомится при самых романтических обстоятельствах — давит кроссовкой свежевылепленный Юлей куличик. «Ты зачем раздавил мою пасочку?» — куксится девочка, собираясь разреветься, и за непривычным словом «пасочка» сразу представляются интересные подробности Юлиной биографии в лице, допустим, украинской няни. Родная-то мама (Янина Студилина) между тем смотрит на дочку так же неласково, как и Денискина мама с золотыми пуговицами — на сынка.



Тем не менее добрый дедушка хорошо знает свое педагогическое дело, и в финале первой серии просветлившийся Денис прогоняет длинную телегу о том, что «жизнь — это великое чудо, которое происходит с нами, и как жалко было бы променять его на то, чтобы уткнуться в экран даже самого дорогого телефона, или на самый лучший игрушечный самосвал». Возразить этой истине, которая глаголет устами младенца, трудно, однако приходится признать, что сериал, слишком тщательно разжевывающий «мораль басни», пока не может передать главной прелести рассказов Виктора Драгунского, который никогда не воспитывает читателя и не продвигает дидактический месседж прямо в лоб, предоставляя детям (да и взрослым) делать выводы самостоятельно.



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»