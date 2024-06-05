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    Странное совпадение: 15-летние петербуржцы пострадали в ДТП-«близнецах», травмы тоже похожи

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    8 комментариев

    Двое девятиклассников, управляя транспортными средствами, пострадали в ДТП с разницей примерно в три часа. Оба школьника в больницах с травмами ног. Обстоятельства аварий похожи: автомобили выезжали на дороги. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 июня.

    Первое ДТП произошло 4 июня около 14:55 на 19-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительной версии, 59-летний житель Гатчины на «каблуке» «УАЗ Профи», принадлежащем частной компании, выезжал с газовой заправки и сбил 15-летнюю петербурженку на велосипеде, которая ехала ему навстречу. Девушка получила перелом лодыжки. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в детскую городскую больницу № 1.

    Про водителя известно, что он с 2023 года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

    Второе ДТП произошло около в 18:15 в деревне Славянка Кировского района Ленобласти, на улице Речная, 2. 63-летний петербуржец на «Чери Тигго» выезжал от магазина на грунтовку и не пропустил питбайк, которым управлял 15-летний школьник, также из Петербурга. Подростка с резаной раной голени в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу Шлиссельбурга. Штрафов за нарушения ПДД в этом году на водителе нет.

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    Комментарии 7

    26060803105 Июн 2024 в 10:17
    Корреспондент наверное целый день придумывала название к публикации, уж очнь оно гениальное. Молоднц Виктория, заслужила свою зп
    +0−0
    28030352905 Июн 2024 в 10:16
    Ничего, странного, увы. Типично мастеровитые водители неспособны без помощи окружающих безопасно выезжать с прилегающей. И слабость наказания за ДТП и причинение вреда отнюдь, увы, не способствует их стремлениям хоть чему-то научиться, а не перекладывать свои обязанности.
    +1−1
    19539730305 Июн 2024 в 09:40
    Гоняют, черти... Куды спешат ?
    +3−0
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