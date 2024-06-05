Странное совпадение: 15-летние петербуржцы пострадали в ДТП-«близнецах», травмы тоже похожи

Двое девятиклассников, управляя транспортными средствами, пострадали в ДТП с разницей примерно в три часа. Оба школьника в больницах с травмами ног. Обстоятельства аварий похожи: автомобили выезжали на дороги. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 июня.
Первое ДТП произошло 4 июня около 14:55 на 19-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительной версии, 59-летний житель Гатчины на «каблуке» «УАЗ Профи», принадлежащем частной компании, выезжал с газовой заправки и сбил 15-летнюю петербурженку на велосипеде, которая ехала ему навстречу. Девушка получила перелом лодыжки. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в детскую городскую больницу № 1.
Про водителя известно, что он с 2023 года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Второе ДТП произошло около в 18:15 в деревне Славянка Кировского района Ленобласти, на улице Речная, 2. 63-летний петербуржец на «Чери Тигго» выезжал от магазина на грунтовку и не пропустил питбайк, которым управлял 15-летний школьник, также из Петербурга. Подростка с резаной раной голени в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу Шлиссельбурга. Штрафов за нарушения ПДД в этом году на водителе нет.