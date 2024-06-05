Странное совпадение: 15-летние петербуржцы пострадали в ДТП-«близнецах», травмы тоже похожи

Двое девятиклассников, управляя транспортными средствами, пострадали в ДТП с разницей примерно в три часа. Оба школьника в больницах с травмами ног. Обстоятельства аварий похожи: автомобили выезжали на дороги. Подробности стали известны «Фонтанке» 5 июня.



Первое ДТП произошло 4 июня около 14:55 на 19-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительной версии, 59-летний житель Гатчины на «каблуке» «УАЗ Профи», принадлежащем частной компании, выезжал с газовой заправки и сбил 15-летнюю петербурженку на велосипеде, которая ехала ему навстречу. Девушка получила перелом лодыжки. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в детскую городскую больницу № 1.

