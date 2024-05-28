Милана Стар даст сольный концерт на берегу Финского залива

Милане Гогунской, прославившейся под псевдонимом Milana Star, в феврале исполнилось 14 лет, а предстоящий концерт посвящен ее десятилетию на сцене: ее звездный дебют случился, когда она в возрасте 4 лет вышла на сцену в шоу «Один в один». В 2017 году семилетняя Милана под псевдонимом Milana Star выпустила дебютный клип на песню «Малявка», а через два года, в 2019 году, Милана выпускает свой первый сольный альбом «Зажигаем в караоке!». Новые песни продолжают выходить (в 2023 году вышел трек «Плачу», имеющий уже больше 6 миллионов просмотров), а на блог на YouTube артистки на сегодняшний момент подписано больше 3 миллионов человек.

