В «Санктъ-Петербургъ Опера» выпускают новую редакцию «Прекрасной Елены» Оффенбаха

31 мая, 1 и 2 июня в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится премьера новой редакции оперы-буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена».
Эта романтическая комедия была создана французским композитором и основоположником оперы-буфф в
Однако героическая сторона сюжета наименее всего заинтересовала композитора: царские фигуры Оффенбах превратил в сатирические пародии на современность (так, его Менелай носил усы и эспаньолку
Постановка народного артиста России Юрия Александрова концентрируется на бурлящей веселости и озорной насмешке Жака Оффенбаха и своей главной темой делает размышления о человеческих слабостях. Несмотря на «исторический» антураж, спектакль расставляет акценты, актуальные и сегодня.
Премьера первой редакции оперы-буфф «Прекрасная Елена» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоялась 14 июня 2000 года.
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Арина Хек