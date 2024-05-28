    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, зап

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.69eur96.3

    В «Санктъ-Петербургъ Опера» выпускают новую редакцию «Прекрасной Елены» Оффенбаха

    367
    обсудить

    31 мая, 1 и 2 июня в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится премьера новой редакции оперы-буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена».

    Фото: spbopera.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Эта романтическая комедия была создана французским композитором и основоположником оперы-буфф в 1864 г. и является одним из лучших образцов жанра. В основу либретто, написанного А. Мельяком и Л. Галеви, легла «Илиада» Гомера и древнегреческие мифы о начале Троянской войны. Причиной войны стала любовь — троянский принц Парис похитил у царя Менелая царицу Спарты прекрасную Елену.

    Однако героическая сторона сюжета наименее всего заинтересовала композитора: царские фигуры Оффенбах превратил в сатирические пародии на современность (так, его Менелай носил усы и эспаньолку Наполеона III, а Елена была похожа на Евгению Монтихо). Любовная линия — тема Париса и Елены, наоборот, предстала возвышенной и лирически красивой. В этом произведении есть не только сольные части (куплеты), характерные для оперетты, но и развитые ансамбли, хоры, арии, а также большие музыкальные финалы, построенные по типу финалов итальянской комической оперы.

    Постановка народного артиста России Юрия Александрова концентрируется на бурлящей веселости и озорной насмешке Жака Оффенбаха и своей главной темой делает размышления о человеческих слабостях. Несмотря на «исторический» антураж, спектакль расставляет акценты, актуальные и сегодня.
    Премьера первой редакции оперы-буфф «Прекрасная Елена» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоялась 14 июня 2000 года.

    16+

    Арина Хек

    Фото: spbopera.ru

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close