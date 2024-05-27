В ЦПКиО пройдёт большая выставка художественного текстиля

С 30 мая в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса Центрального парка культуры и отдыха им. Кирова вы увидите более ста двадцати работ, выполненных в разных техниках войлока и авторской бумаги с использованием вышивки, коллажа и других оригинальных элементов. Выставка пройдёт в рамках III Международного фестиваля «Созвездие» Гильдии текстильщиков Петербурга.
Фестиваль «Созвездие» продолжает знакомить петербуржцев и гостей города с разнообразием техник работы с текстилем. Первый фестиваль был посвящён ручному ткачеству, второй — эффектному и красочному батику, третий станет одой волокну (войлок и бумага относятся именно к волоконному искусству).
Организаторы напоминают, что войлок и бумага с древних времён были спутниками человека: с помощью войлока утепляли жилища, а бумага служила материалом для рукописных и печатных книг. Современных художников эти материалы привлекают фактурой и лёгкостью окрашивания.
Кроме того, в зале особое место займёт керамика петербургских мастеров. Также проект дополнит персональная выставка Зои Ленденской-Большаковой «Шерстяное дерево», которая пройдёт в Малом выставочном зале Конюшенного корпуса.
Международный фестиваль художественного текстиля «Созвездие» Гильдии текстильщиков Санкт-Петербурга пройдёт в Конюшенном корпусе ЦПКиО им. С. М. Кирова с 30 мая по 30 июня 2024 г. 0+