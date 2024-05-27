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    Посмотреть на старт продаж XCITE пришел экс-глава ГИБДД РФ Кирьянов

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    На официальное открытие продаж автомобиля XCITE, собранного на «Автозаводе Санкт-Петербург» (ранее — Nissan) пришел сам Виктор Кирьянов — бывший главный гаишник Петербурга и главный инспектор по безопасности дорожного движения в России.

    В дилерском салоне Lada на Школьной улице, открывшемся сегодня в торжественной обстановке с салютом и гимном Петербурга, он дружески пообщался с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым, вице-губернатором города Кириллом Поляковым и директором «Автозавода Санкт-Петербург» Иваном Мироновым.

    Кирьянов с интересом рассмотрел новинку петербургского автопрома и даже заглянул в салон.

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    Как пояснили сотрудники автосалона, Кирьянов присутствовал на торжестве как частное лицо. И действительно, к его владельцу — компании «Автопродикс» — внешне Кирьянов никакого отношения не имеет. Однако его интерес к событию возник не на пустом месте: вместе с соучредителем ООО «Автопродикс» Татьяной Зеленской (доля в компании 20%) он владеет долями в трех компаниях, имеющих отношение к автобизнесу (доля в ООО «Автоцентр Невский» 11,11%, в ООО «СТК ЦОБДД» и ООО «Учебный центр Нево-класс» по 33,33%), и еще в трех, основным видом деятельности которых в СПАРК указано предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса (ООО «ЦАУ» и ООО «АСН», доля по 33,33%) и аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ООО «НБН», владеет 11,11% доли).

    В 2020 году Виктор Кирьянов занял 62-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих» с доходом семьи в 256,2 миллиона. В списке он был на одну позицию и 6 миллионов выше пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На сегодняшний день Кирьянов владеет 17 компаниями в родном Тихвине и Петербурге.

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