Посмотреть на старт продаж XCITE пришел экс-глава ГИБДД РФ Кирьянов

На официальное открытие продаж автомобиля XCITE, собранного на «Автозаводе Санкт-Петербург» (ранее — Nissan) пришел сам Виктор Кирьянов — бывший главный гаишник Петербурга и главный инспектор по безопасности дорожного движения в России.



В дилерском салоне Lada на Школьной улице, открывшемся сегодня в торжественной обстановке с салютом и гимном Петербурга, он дружески пообщался с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым, вице-губернатором города Кириллом Поляковым и директором «Автозавода Санкт-Петербург» Иваном Мироновым.

Кирьянов с интересом рассмотрел новинку петербургского автопрома и даже заглянул в салон.