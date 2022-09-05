«Хозяин Тихвинской земли». Как экс-главный гаишник страны и Петербурга строит и продает в родном городе

Мощные процессы, происходящие сейчас в силовых ведомствах и запущенные арестом высокопоставленных сотрудников МВД, дают старт очередной ротации в высоких кабинетах. Не за горами и смена руководителя в такой, казалось бы, не очень заметной с высоких московских холмов структуре, как ГИБДД Петербурга. Но «Фонтанка» вспомнила о самом известном в стране питерском гаишнике, который по воле случая стал отчасти и одним из лиц эпохи.



Едва ли найдется более или менее влиятельный человек, кто хотя бы раз не слышал о Викторе Кирьянове. Семь лет занимал пост главного инспектора безопасности дорожного движения в РФ, четыре года был замминистра внутренних дел РФ по безопасности на транспорте, а перед поездкой в Москву целый год был главным гаишником Петербурга.



Карьера в силовой структуре оборвалась под Новый год в 2015-м — указом Путина Кирьянова сняли с занимаемой должности. СМИ связывали отставку с расстрелом полицейских в Петербурге, которые перевозили зарплату рабочим на стройку жилкомплекса «Новое Мурино». Пресс-секретарю президента даже пришлось особо опровергать эту связь между событиями. И хотя в народе причина отставки замминистра МВД закрепилась именно эта, понятно, что ведомство ОМОНа, осрамившееся в той истории, никакого отношения к епархии Кирьянова не имело.



С тех пор со страниц новостных порталов Кирьянов пропал.

«Фонтанка» выяснила, как живет отставной гаишник и чем зарабатывает на жизнь.

На время работы Виктора Кирьянова в структуре ГАИ-ГИБДД пришлась целая эпоха, в ходе которой сложился имидж этой структуры — именно такой, как мы сейчас себе по-обывательски представляем. Все «темы», связанные с машинами и с особой ролью гаишника в автомобильном мире, — если не изобретение лично Кирьянова, то как минимум одного с ним духа и природы. «Блатные» номера — непременный атрибут любого мало-мальски уважающего себя мужчины тех лет. Вопросы сопровождения особо уважаемых личностей, «мигалки» — у кого надо. «Непроверяйки» — документы членов разнообразных окологаишных структур — тоже оттуда. Ну и, конечно, оставшийся от тех времен в записных книжках телефонов почти любого серьезного человека номер «своего гаишника».



Развитие технологий и изменения в стране сейчас де-факто свели на нет большинство преференций от таких знакомств. Однако анекдоты про архетипических гаишников никуда не делись, а современные технологи нет-нет да и дают сбой, когда речь заходит о ком-то очень важном.



Все — через него

«Фонтанка» поговорила со старожилами ГИБДД. Мы просили охарактеризовать Виктора Кирьянова в отрыве от его статуса и влияния. Получился советский помещик. А выглядит это так.

— Простой, даже слишком. Вы удивитесь его косноязычию. И при случайном близком общении сами себя спросите: «Как он смог дорасти до таких высот?» Хотя, конечно, он не одинок. Но разбирался в своем деле досконально. Грамотный такой, что, когда был уже генералом-полковником, мог лично составить любой протокол на нарушителя и этот же протокол опротестовать.



— Хозяйственный, как крестьянин, выбившийся в купцы. В Тихвине он король. Для него это важно. Даже когда уже был за облаками, всегда старался туда своего начальника ГИБДД поставить. У него и обе жены из Тихвина, и сегодня рядом с ним до сих пор несколько человек оттуда. Хватка в хозяйстве железная. Если там его база отдыха, то лучшая. Туда, если надо, и приглашал кого надо. Он умеет дружить, принимать, накроет «поляну» — ахнешь. Но не любил знакомить людей — чтобы все через него замыкалось.

— К подчиненным относился «по-сталински». Кто бы ни был — если нужно, то даст команду полковнику, и тот пять часов будет стоять на каком-нибудь перекрестке. Да хоть жена рожает. А уж если он кого тащит за собой, значит, тот вообще «крепостной». А если кто выше него, то, значит, его команды не обсуждаются.



— Начинал же он свой путь с регистрационного отдела, то есть отвечал за выдачу номеров, а надо вспомнить, что в начале нулевых это была самая модная тема. За номера «ООО 78» бились так, будто это нефтяная скважина. Его время было. Он помнил все номера — кому какие принадлежат. Это сотни номеров».



И, наконец, «Фонтанка» дарит редкий лайфхак от Виктора Кирьянова: «Ему звонили сотни больших людей с маленькими амбициями. Кого-то оштрафовали, кого-то — что-то… Он даже не вникал, тут же говорил, мол, немедленно разберусь-уволю, и просил с водителем прислать квитанцию на штраф. Гаишникам даже ничего не говорил. Потом собирал всю эту макулатуру, вызывал помощника, давал свои деньги, и их оплачивали».



Увеличил доход в 25 раз

Когда Виктор Кирьянов распрощался с госслужбой, ему было 63 года. По меркам того времени возраст пенсионный, слуга народа мог с чистой совестью отправиться на покой. Но не отправился, а стал управляющим директором по инфраструктурным проектам в госкорпорации «Ростех».

Надо сказать, от перестановки Кирьянов только выиграл, как минимум в деньгах. Если заместитель министра внутренних дел РФ задекларировал за 2021 год доход в 5,4 миллиона рублей, то Кирьянов отчитался за сумму в 25 раз больше — 136,3 миллиона.

Согласно его декларации, по состоянию на 31 декабря 2021 года у него было в собственности и в пользовании около 1,8 га разнообразных земельных участков, в том числе два предназначенных для гостиниц и рекреации. Кроме того, немаленький дом на 1,3 тыс. кв. м и по мелочи (в масштабах личности) квартир и машиномест. Во владении вместе с супругой квартир у них насчитывается семь штук, самая большая — 273 кв. м. На самого Виктора Кирьянова из машин записана лишь раритетная «полуторка» (ГАЗ АА). У супруги авто поновее — Range Rover и Land Cruiser. Одним словом, ничего выдающегося, чтобы сильно бросалось в глаза и отбрасывало слишком длинную тень.



В 2020 году Виктор Кирьянов занял 62-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих» с доходом семьи в 256,2 миллиона. В списке он на одну позицию, и 6 миллионов, выше пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

От земли до ресторана

Как говорили великие, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Но к Виктору Кирьянову это не относится. На сегодняшний день он владеет 19 компаниями в Тихвине, Петербурге и Москве. Сам Кирьянов как собственник бизнеса во время своей работы в госструктурах отмечен не был. Однако компании, которые принадлежат ему сейчас, имеют долгую историю.



Таблица



Добрый покровитель

Родился Виктор Кирьянов в городе Тихвин Ленинградской области, поэтому и многие из его владений находятся здесь же. Связи с родным городом он не потерял. И сегодня местные говорят, что родимому местечку он много и щедро помогает: например, в 2004 году помог вернуть в Богородичный Успенский монастырь икону Божией Матери, которую в 1942 году прихватили с собой немцы.



— Кирьянов — известный в городе человек. Он бывший гаишник у нас, много зданий ему принадлежит, дворец культуры. Потом уехал в Москву, стал хорошей шишкой, но и для нашего города делает много. Парки благоустроил, площадки, все за счет него, — считают местные жители.

Негласно местные прозвали Кирьянова хозяином Тихвинских земель: в родном месте он владеет девятью объектами, от земли до ресторана.

Дворец культуры

Культурные мероприятия, в частности гастроли известных театров и артистов, в Тихвине случаются тоже благодаря Кирьянову: через петербургское ООО «Инвестиционная компания «Ладога», зарегистрированное в 2006 году, он владеет местным дворцом культуры. В допандемийную эпоху дворец приносил хоть мизерный, но доход: при выручке 26–30 миллионов давал в среднем 32 тысячи рублей чистой прибыли. Коронавирус подкосил деятельность: за 2021 год выручка упала до 23 миллионов, чистый убыток составил почти миллион.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





База отдыха для артистов и не только



Организованный отдых в городе — тоже заслуга Кирьянова: буквально в двух километрах от города находится принадлежащая ему база отдыха «Вережица» с уютными коттеджами, рестораном, конференц-залом и 31 вышколенным сотрудником. Именно туда везут перевести дух после выступления гастрольных артистов: галерея пестрит фотографиями звезд. Управляет базой отдыха ООО «Фобос», зарегистрированное в 2003 году. Пандемия коронавируса оттопталась и на его финансовых результатах: при выручке в 26 миллионов по итогам 2021 года чистый убыток превысил 6 миллионов рублей.



Фото: https://vk.com/verizica Поделиться Поделиться





Меню от Сергея Малаховского



Отведать кушанья в лучших традиция тихвинского купеческого застолья — это тоже к Виктору Кирьянову. В его ресторане «Подворье» в центре Тихвина меню «как для близких» составил шеф-повар и путешественник в одном лице Сергей Малаховский. Цены, надо сказать, на кошелек выше среднего. Простенький обед без алкоголя и закусок обойдется в 1 680 рублей: салат «Цезарь» — за 410, порция горохового супа с гренками на первое — за 390, рагу из молодого цыпленка с картошкой фри — за 610, чайничек любого чая — за 270 рублей.



Управляет рестораном ООО «Грань», зарегистрированное в 2002 году. Выручка за 2021-й составила 13,4 миллиона рублей, а себестоимость продаж — 19 млн с копейками, так что по итогам года вместо дохода ресторан получил чистого убытка на 3,6 миллиона. В 2021 году ресторан получил господдержку как субъект малого предпринимательства.



Фото: https://vk.com/restoranpodvorye Поделиться Поделиться





Платная стоянка и точка для техосмотра

Занимается техосмотром всех видов транспорта и имеет платную автостоянку.

ООО «Трасса», зарегистрированное в 1994 году. 100% долей принадлежат Кирьянову.



Выручка за 2021 год составила 11,2 миллиона рублей, чистый убыток достиг 1,3 миллиона. Причем и предыдущие четыре года судьба обществу не благоволила — в бухгалтерской отчетности «Трасса» отражала убытки более миллиона рублей. В 2020 году так и вообще случилась неприятность — с платной стоянки угнали экскаватор-погрузчик, и обществу пришлось возмещать владельцу его стоимость — 3,4 миллиона.

Адрес: Тихвин, Советская ул., д. 173.



Фото: из yandex.ru/maps Поделиться Поделиться





Убыточный «Тур»

Хозяйственная деятельность ООО «Тур», зарегистрированного в 2016 году, выглядит загадочной. Выручки общество не показывает начиная с 2017 года и на протяжении пяти лет отражает в бухгалтерской отчетности убытки, от 100 до 400 тысяч рублей. Наиболее трудным стал 2019-й — убыток подскочил до 1,5 миллионов рублей.

Основным видом деятельности общества является «предоставление прочих финансовых услуг». Через петербургское ООО «Инвестиционная компания «Ладога» компанией «Тур» владеет Виктор Кирьянов.

Но есть в копилке Кирьянова и прибыльные предприятия.



Земли маркиза Карабаса



ООО «Агросервис», действующее с 2013 года, владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения. Общество возглавляет директор Ольга Морозова, она же руководит акционерным обществом АО «Культура-Агро», которое находится по тому же адресу, а занимается разведением дойных коров и производством молока.

75% доли в ООО «Агросервис» принадлежат Виктору Кирьянову.

Выручка за 2021 год составила 2,1 миллиона, чистая прибыль — 1,5 миллиона.

Торговый центр



Здесь можно купить много нужного в хозяйстве, в том числе цветы и детские игрушки. Управляет объектом ООО «Фирма «Виктория», которая действует с 1992 года. 75% долей принадлежат Виктору Кирьянову.

В документах указано, что разрешенным видом деятельности являются аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Деятельность в 2021 году была вполне себе: выручка составила 12,8 млн рублей, принесла чистую прибыль в 7,3 миллиона.

Адрес: 187553, Ленинградская обл., Тихвинский район, г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8.



Управление недвижимостью

ООО «Сигма-Т» зарегистрировано в 2013 году, 50% долей принадлежат Кирьянову. Общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, дополнительно организация заявила деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

За 2021 год выручили 8,3 млн рублей, чистая прибыль составила 3,1 миллиона. По данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2021 год равнялась нулю.

Офис располагался во дворце культуры, но там заявили, что компания уже полгода как съехала.

Магазин ширпотреба на квартале

Торговый центр, который торгует ширпотребом — от одежды и бытовой электроники до музыкальных инструментов, — находится в микрорайоне 5. Управляет им ООО «Софран», действующее с 1994 года, 61% долей принадлежит Виктору Кирьянову. Основным видом деятельности компании указаны аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка за 2021 год составила 11,5 миллиона рублей, деятельность принесла чистую прибыль 6,8 миллиона.



Наталья Вязовкина, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»