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    Музеи

    Ботанический музей в Петербурге теперь будет работать каждый день и для всех

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    Ботанический сад БИН РАН 27 мая рассказал о своем подарке ко Дню города: один из самых старых музеев Петербурга (основан в 1823 году), Ботанический музей, который раньше работал всего несколько раз в год в дни фестивалей (и только в 2024 году открыл возможность заказа экскурсионных групп), теперь будет работать ежедневно и для индивидуальных посетителей.

    Теперь в музей можно приходить в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 16:45 (выйти нужно будет до 17:30). За взрослый билет придется заплатить 300 рублей, за детский — 150, дети до 4 лет проходят бесплатно. Есть льготы по вторникам и четвергам. Но: билеты в музей можно приобрести только в дополнение к парковым и оранжерейным билетам.

    В музее можно осмотреть экспозиции о растительности земного шара в целом, Ленинградской области и Санкт-Петербурга в частности, и об эволюции жизни на Земле. А в выставочном зале идет выставка, посвященная Нижне-Свирскому заповеднику.

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    Ботанический музей БИН РАН располагает дендрологической коллекцией, в которую входят образцы древесин, карпологической коллекцией (плоды и семена растений), палеоботанической (остатки различных частей растений, сохранившихся в ископаемом состоянии), коллекцией по экономической ботанике (растения, используемые человеком, и изделия) и фотоархивом.

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