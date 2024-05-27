Ботанический музей в Петербурге теперь будет работать каждый день и для всех

Ботанический сад БИН РАН 27 мая рассказал о своем подарке ко Дню города: один из самых старых музеев Петербурга (основан в 1823 году), Ботанический музей, который раньше работал всего несколько раз в год в дни фестивалей (и только в 2024 году открыл возможность заказа экскурсионных групп), теперь будет работать ежедневно и для индивидуальных посетителей.



Теперь в музей можно приходить в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 16:45 (выйти нужно будет до 17:30). За взрослый билет придется заплатить 300 рублей, за детский — 150, дети до 4 лет проходят бесплатно. Есть льготы по вторникам и четвергам. Но: билеты в музей можно приобрести только в дополнение к парковым и оранжерейным билетам.

