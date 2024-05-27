«Послушай, ну я питерец». Глава ВТБ Костин рассказал о том, как Миллер отговаривал его покупать «Зенит»

Банк ВТБ в середине нулевых годов едва не купил «Зенит», но глава «Газпрома» Алексей Миллер оказался настойчивее. Об этом президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью «Фонтанке».
По его словам, когда ВТБ покупал Промстройбанк, предприниматель Владимир Коган (умер в 2019 году) «предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».
«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай «Зенит»»… Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо», — говорит Костин.
На вопрос о том, жалеет ли он, что «Зенит» перешел к «Газпрому», Костин ответил, что нет. Ведь у города «прекрасная команда с прекрасным спонсором», а для ВТБ в Петербурге основной профиль — культура.
22 декабря 2005 тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сообщила о том, что «Газпром» стал владельцем «Зенита». Тогда же она объявила о договоренности между компанией и городским правительством о строительстве нового стадиона, первый матч на котором состоялся аж в 2017 году. В 2008 году петербургский клуб завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. А в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах становился чемпионом России. О том, как драматично, но в то же время триумфально сложилась концовка нынешнего сезона, мы рассказывали здесь.
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