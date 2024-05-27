«Послушай, ну я питерец». Глава ВТБ Костин рассказал о том, как Миллер отговаривал его покупать «Зенит»

Банк ВТБ в середине нулевых годов едва не купил «Зенит», но глава «Газпрома» Алексей Миллер оказался настойчивее. Об этом президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью «Фонтанке».



По его словам, когда ВТБ покупал Промстройбанк, предприниматель Владимир Коган (умер в 2019 году) «предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».



«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай «Зенит»»… Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо», — говорит Костин.

