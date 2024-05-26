На М-11 в Тосненском районе растет пробка из-за завалившейся фуры

Участок трассы М-11 в районе Тосно стал бордовым вечером 26 мая. Как сообщают читатели «Фонтанки», всему виной завалившаяся на бок фура. Пробка растянулась на 5 километров.
Авария произошла на 630-м километре «Невы». На кадрах видно, что грузовик валяется в кювете, а прицеп — на проезжей части.
«Видимо, фура не справилась с управлением — кузов улетел за пределы трассы, сломав ограждение, прицеп перевернулся и немного проехал вперед по правой полосе трассы. Прицеп стараются сдвинуть ближе к обочине, чтобы дать проезд по левой полосе», — рассказал очевидец.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.