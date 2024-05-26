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    На М-11 в Тосненском районе растет пробка из-за завалившейся фуры

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    Участок трассы М-11 в районе Тосно стал бордовым вечером 26 мая. Как сообщают читатели «Фонтанки», всему виной завалившаяся на бок фура. Пробка растянулась на 5 километров.

    Авария произошла на 630-м километре «Невы». На кадрах видно, что грузовик валяется в кювете, а прицеп — на проезжей части.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Видимо, фура не справилась с управлением — кузов улетел за пределы трассы, сломав ограждение, прицеп перевернулся и немного проехал вперед по правой полосе трассы. Прицеп стараются сдвинуть ближе к обочине, чтобы дать проезд по левой полосе», — рассказал очевидец.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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