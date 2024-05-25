ЗСД будет закрыт для машин от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки с 16:00 и до конца дня

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Всего один день в 2024 году — 25 мая по Западному скоростному диаметру поедут не автомобили, а велосипедисты — участники шестого международного фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. Поэтому сегодня с 16:00 до 01:00 26 мая дня движение машин в южном направлении будет закрыто от въезда на Богатырский проспект до съезда на набережную реки Екатерингофки.



В северном направлении движение по скоростной трассе осуществляется как обычно.

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Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект.



Также 25 мая будут закрыты для движения следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;

с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыты заезды на ЗСД с Васильевского острова (с набережной Макарова и с проспекта Крузенштерна) в южном направлении;



с 18:00 25 мая до 00:00 26 мая будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на набережную Макарова.

