Кольчатая горлица прилетела в Петербург. Их у нас не было почти 50 лет

Редкую для нашего региона птицу – кольчатую горлицу — заметили на окраине Петербурга. Её показывает 22 мая телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
Кольчатые горлицы начали расселяться по Европе из Балкан около века назад. В Ленинградской области их начали встречать в 1975 году, через два года в Лужском районе даже отмечалось гнездование. Но к восьмидесятым годам эти птицы ушли от нас. Сейчас на сайте Inaturalist отмечено всего пять встреч, включая нынешнюю.
«В более южных широтах кольчатая горлица является обыкновенным синантропным видом, наподобие нашего сизого голубя. Но для нас такая встреча – большая редкость и удача», - отмечается в сообщении.