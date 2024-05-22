Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 млрд долларов из-за заморозки своих активов

Один из основателей «Альфа-групп», в прошлом один из богатейших предпринимателей России Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга выплатить ему 15,8 млрд долларов компенсации за заморозку активов. Об этом 22 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.



По данным издания, предприниматель владеет пакетом акций люксембургских компаний, через которые он инвестировал в том числе в Альфа-банк и X5 Group. Когда Евросоюз ввел санкции в отношении Фридмана, эти активы оказались заморожены. Предприниматель считает это незаконной экспроприацией и предлагает правительству Люксембурга выплатить ему компенсацию. Ответ он ожидает получить в течение полугода (предложение направлено в феврале). В случае отказа бизнесмен намерен передать спор на рассмотрение в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.