Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 млрд долларов из-за заморозки своих активов

Один из основателей «Альфа-групп», в прошлом один из богатейших предпринимателей России Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга выплатить ему 15,8 млрд долларов компенсации за заморозку активов. Об этом 22 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, предприниматель владеет пакетом акций люксембургских компаний, через которые он инвестировал в том числе в Альфа-банк и X5 Group. Когда Евросоюз ввел санкции в отношении Фридмана, эти активы оказались заморожены. Предприниматель считает это незаконной экспроприацией и предлагает правительству Люксембурга выплатить ему компенсацию. Ответ он ожидает получить в течение полугода (предложение направлено в феврале). В случае отказа бизнесмен намерен передать спор на рассмотрение в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.
Евросоюз ввел персональные санкции в отношении основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана в 2022 году. Спустя два года суд ЕС в Люксембурге постановил отменить ограничения, введенные против предпринимателей. Как оказалось позже, инстанция отменила дублирующее решение, а не сняла ограничения в целом. Совет ЕС в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки, и как раз на эти меры постановление суда не распространяется, так что ограничения остаются в силе.
В апреле 2024 года Минфин РФ потребовал через суд отстранить иностранцев от управления Альфа-банком и «Альфастрахованием».