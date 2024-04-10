Евросоюз все-таки не снял санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман остаются под санкциями. Суд ЕС отменил дублирующее решение, а не снял ограничения в целом, сообщил представитель Евросоюза РИА Новостям в среду, 10 апреля.



Как подчеркнул собеседник агентства, решение суда касается санкций, действовавших в 2022–2023 годах. Совет ЕС в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки, и как раз на эти меры постановление суда не распространяется, так что ограничения остаются в силе.

Ранее сегодня в Люксембурге прошло заседание, по итогам которого суд ЕС постановил отменить персональные санкции против Авена и Фридмана. Предприниматели утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки не соответствуют европейским стандартам, а принятые против них меры чрезмерны и не отвечают заявленной цели Совета ЕС.