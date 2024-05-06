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    Трёхдневная рабочая неделя началась, после неё — четыре выходных

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    В России началась вторая подряд короткая рабочая неделя в мае — трёхдневная. Это девятнадцатая рабочая неделя в году.

    На прошлой неделе работали всего два дня — 2 и 3 мая, а отдыхали с понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда. Теперь мы будем работать с 6 по 8 мая, а 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Среда, 8 мая, предпраздничный день, поэтому сокращённый. 11 и 12 мая — обычные выходные.

    9 мая стал праздничным в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

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