Трёхдневная рабочая неделя началась, после неё — четыре выходных

В России началась вторая подряд короткая рабочая неделя в мае — трёхдневная. Это девятнадцатая рабочая неделя в году.

На прошлой неделе работали всего два дня — 2 и 3 мая, а отдыхали с понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда. Теперь мы будем работать с 6 по 8 мая, а 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Среда, 8 мая, предпраздничный день, поэтому сокращённый. 11 и 12 мая — обычные выходные.