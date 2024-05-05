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    Си Цзиньпин: Китай намерен с Францией и другими странами работать над решением украинского кризиса

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    Китай вместе с Францией и всем международным сообществом намерен работать над поиском пути разрешения украинского кризиса. Об этом в воскресенье, 5 мая, стало известно из колонки председателя КНР Си Цзиньпина для французской газеты Le Figaro, передает ТАСС.

    «Надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — говорится в публикации Си Цзиньпина.

    Китайский лидер отметил, что Пекин не является причиной этого конфликта, его стороной или участником, но всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию. «Неоднократно призывал соблюдать цели и принципы устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон», — уточнил он.

    Еще Си добавил, что Китай предоставлял Украине гуманитарную помощь, а спецпосланник КНР совершил несколько поездок в страны, участвующие в конфликте. Кроме того, глава КНР отметил, что «понимает потрясение, которое украинский кризис вызывает у европейцев».

    В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом. Он приурочен к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между странами. Между главами государств — Си Цзиньпином и Эмманюэлем Макроном — запланированы переговоры.

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