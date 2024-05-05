Си Цзиньпин: Китай намерен с Францией и другими странами работать над решением украинского кризиса

Китай вместе с Францией и всем международным сообществом намерен работать над поиском пути разрешения украинского кризиса. Об этом в воскресенье, 5 мая, стало известно из колонки председателя КНР Си Цзиньпина для французской газеты Le Figaro, передает ТАСС.
«Надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — говорится в публикации Си Цзиньпина.
Китайский лидер отметил, что Пекин не является причиной этого конфликта, его стороной или участником, но всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию. «Неоднократно призывал соблюдать цели и принципы устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон», — уточнил он.
Еще Си добавил, что Китай предоставлял Украине гуманитарную помощь, а спецпосланник КНР совершил несколько поездок в страны, участвующие в конфликте. Кроме того, глава КНР отметил, что «понимает потрясение, которое украинский кризис вызывает у европейцев».
В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом. Он приурочен к