«Русскую общину» возмутил уголок с «иконами» из Resident Evil Village на «Старконе»

В Петербурге 4 и 5 мая проходит крупнейший в СНГ фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон». Гики со всей страны и ближнего зарубежья приехали показать свои костюмы, познакомиться и просто повеселиться. Представители «Русской общины» тоже побывали в «Севкабеле» и нашли там то, что якобы оскорбляет религиозные чувства.

Внимание общинника привлек уголок с косплеем интерьера из хоррор-игры Resident Evil Village. Здесь фанаты собрали портреты из видеоигры, которые с первого взгляда напоминают иконы.



«Издалека похоже на "красный угол" (кто не знает — это место, где православные ставят иконы у себя в домах) и подобие алтаря. Подойдя поближе, увидел, что вместо икон какое-то кощунственное изображение Богородицы, Тернового венца и других общехристианских символов. Очевидны сходства с христианскими иконами», — сообщается в телеграм-канале «Русской общины».

