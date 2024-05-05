    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-в

    760мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    «Русскую общину» возмутил уголок с «иконами» из Resident Evil Village на «Старконе»

    3118
    9 комментариев

    В Петербурге 4 и 5 мая проходит крупнейший в СНГ фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон». Гики со всей страны и ближнего зарубежья приехали показать свои костюмы, познакомиться и просто повеселиться. Представители «Русской общины» тоже побывали в «Севкабеле» и нашли там то, что якобы оскорбляет религиозные чувства.

    Внимание общинника привлек уголок с косплеем интерьера из хоррор-игры Resident Evil Village. Здесь фанаты собрали портреты из видеоигры, которые с первого взгляда напоминают иконы.

    «Издалека похоже на "красный угол" (кто не знает — это место, где православные ставят иконы у себя в домах) и подобие алтаря. Подойдя поближе, увидел, что вместо икон какое-то кощунственное изображение Богородицы, Тернового венца и других общехристианских символов. Очевидны сходства с христианскими иконами», — сообщается в телеграм-канале «Русской общины».

    Участники добавили, что вызвали на место полицию, которая забрала сомнительные портреты.

    телеграм-канал РУССКАЯ ОБЩИНА ПЕТРОГРАДА

    «Дело не в оскорблении чувств верующих, Бог поругаем не бывает. Дело в том, что такого рода экспозиции находятся в публичном месте, где очень много людей, и со временем это станет нормой в обществе. 100 раз человека свиньей назови — он захрюкает. То же самое и здесь», — утверждают представители «Русской общины».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Старкон
    ЛАЙК3
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close