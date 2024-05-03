    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    768мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.05eur98.64

    Три пакета с порошком достали из труднодоступного интимного места петербуржца

    1840
    2 комментария

    Петербуржец под веществами попал в руки полиции из-за не совсем адекватного поведения. Как выяснилось, кое-что мужчина еще и припрятал. Добавка была изъята в ходе глубокого и основательного досмотра. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 мая.

    35-летнего уроженца Ленинграда сотрудники полиции встретили на проспекте Королева. Ранее он уже неоднократно привлекался за употребление запрещенных веществ и даже был осужден за наркотики, этот раз не стал исключением. Гражданина доставили в 86-й отдел полиции и приступили к осмотру. В карманах ничего запрещенного не оказалось, а вот из заднего прохода прямо на экспертизу отправились три зип-пакета с белым порошком.

    Задержанный объяснил, что вещества нашел на улице, а вот укромней места для их размещения не нашел. Петербуржец прошел медицинское освидетельствование и получил протокол о потреблении наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаркотикиКурьез
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close