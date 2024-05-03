Три пакета с порошком достали из труднодоступного интимного места петербуржца

Петербуржец под веществами попал в руки полиции из-за не совсем адекватного поведения. Как выяснилось, кое-что мужчина еще и припрятал. Добавка была изъята в ходе глубокого и основательного досмотра. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 мая.



35-летнего уроженца Ленинграда сотрудники полиции встретили на проспекте Королева. Ранее он уже неоднократно привлекался за употребление запрещенных веществ и даже был осужден за наркотики, этот раз не стал исключением. Гражданина доставили в 86-й отдел полиции и приступили к осмотру. В карманах ничего запрещенного не оказалось, а вот из заднего прохода прямо на экспертизу отправились три зип-пакета с белым порошком.

