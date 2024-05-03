В Москве задержали четверых адептов китайской секты «Фалуньгун»*

В Москве задержали четверых адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун», сообщают госиздания ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной в РФ организации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа»**», сообщает 3 мая пресс-служба ведомства.
Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Москве
Расследуется уголовное дело по части 3-й статьи 284.1 УК РФ — «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана в РФ нежелательной».
По версии следствия, фигурантка вместе с группой лиц с лета 2020 года по октябрь 2023-го организовала деятельность ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"», в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России. Также женщина сбывала литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом в РФ.
Следователи вместе с оперслужбами провели обыски по местам жительства подозреваемых.
Как пишет РИА Новости, 3 мая полиция провела обыски у адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун», доводящей людей до самоубийства, задержаны четверо ее последователей по итогам пяти обысков. Им вменяется организация деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Секту «Фалуньгун» создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году число последователей секты перевалило за миллион, тогда Ли Хунчжи попытался организовать госпереворот в Китае. Однако его попытка была пресечена, Ли Хунчжи скрылся в собственном замке в США. Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, поначалу члены секты занимаются гимнастикой, а позже их начинают склонять к отказу от официальной медицины и заставляют совершать ритуальные самоубийства.
*Организация запрещена в России, ее деятельность признана нежелательной на территории РФ.
**Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.