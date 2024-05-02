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    Метрополитен получил разрешение на реконструкцию «Фрунзенской»

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    Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реконструкцию вестибюля станции метро «Фрунзенская». Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.

    Разрешение касается первого этапа — реконструкции непосредственно вестибюля и наклонного хода станции с созданием основных конструкций Единого диспетчерского центра метрополитена. Документ действует до 27 декабря 2026 года.

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    Итоги конкурса на реконструкцию станции подвели весной 2024 года. Контракт на 9,4 млрд рублей получила компания «Мосты и дороги», она же строит Большой Смоленский мост.

    Открыть станцию после реконструкции планируется в I квартале 2027 года.

    По проекту планируется реконструировать вестибюль с надстройкой до 28 метров, здание станет семиэтажным с учетом двух подземных этажей. Кроме того, число эскалаторов увеличится с трех до четырех. «Фонтанка» подробно рассказывала про проект.


    Облик обновленной «Фрунзенской» был согласован еще в 2022 году.

    Акционерное общество «Дороги и Мосты» входит в инфраструктурную корпорацию АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которая создавалась структурами Аркадия Ротенберга и ВЭБа. В ней консолидированы основные активы Группы компаний 1520 и ТЭК «Мосэнерго». Сделка по выходу ВЭБ.РФ из капитала Нацпроектстроя завершена в 2023 году.

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