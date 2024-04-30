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    Губернатор Курской области сообщил об аварии на подстанции. Без света остались 120 тысяч человек

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    Жители нескольких районов Курской области 30 апреля остались без электричества из-за аварии на подстанции «Южная». Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

    По его сведениям, без света оказались 120 тысяч человек. Специалисты уже приступили к устранению возникших неисправностей, и электричество обещают восстановить к вечеру — до 21:00.

    Причины аварии не называются, но в течение всего дня Курская область фигурирует в сводках об обстрелах с украинской стороны и атаках беспилотников. Двое мирных жителей 30 апреля погибли. Минобороны заявляло, что дежурные средства ПВО «уничтожают беспилотные аппараты» и «террористические атаки Украины пресекаются».

    Обновлено: В 20 часов 28 минут губернатор Курской области сообщил о полном восстановлении энергоснабжения во всех районах.

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