Соцобъекты, финансирование и будущее ипотеки: в Петербурге обсудили состояние строительной отрасли

Петербург в ближайшие годы намерен полностью ликвидировать дефицит социальных объектов в районах новостроек. Решать проблему развития инфраструктуры планируется в том числе при сотрудничестве с «ДОМ.РФ». Сейчас при его участии финансируется, в частности, трамвай в Славянку, а также подписаны соглашения с застройщиками на строительство
Об этом говорили представители власти и бизнеса на конференции «Партнерский девелопмент: город, банк, застройщик», организованной СРО А «Объединение строителей СПб» и банком «ДОМ.РФ».
Пленарное заседание открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, который рассказал, что Петербург традиционно входит в число ведущих регионов по объемам жилищного строительства, сдавая около
Николай Линченко также поделился успехами по строительству социальной инфраструктуры в Петербурге, отметив роль девелоперов в этом: «Запущенный механизм участия инвесторов в непосредственном создании объектов социальной
инфраструктуры сегодня как никогда дает свои плоды и результаты». Так, если в 2019 году было построено всего 16 объектов, то в прошлом году было введен 81 объект социальной инфраструктуры, а на 2024 год в плане их больше 100. В прошлом году к 1 сентября открыли двери 22 школы, а в этом году ожидает больше 30 школ. Это позволяет говорить о том, что дефицит школ, детских садов и других соцобъектов в новых районах постепенно нивелируется (на 2019 год он составлял 309 объектов), хотя в некоторых локациях напряженность еще сохраняется.
В качестве еще одного направления деятельности «ДОМ.РФ» в Петербурге Николай Линченко выделил вовлечение в хозяйственный оборот достаточно большого объема федеральной собственности, находящейся на территории Санкт-Петербурга, включая такие знаковые объекты, как дача Ольденбургского, и другие объекты культурного наследия, которые к сегодняшнему дню отреставрированы и приспособлены для современного использования. «ДОМ.РФ» занимается и вовлечением в хозяйственный оборот здания «Крестов» на Арсенальной набережной.
Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, в свою очередь, подтвердил, что работа строительного комплекса по возведению социальных объектов налажена, и в следующем году планируется ввести более
Игорь Креславский отметил, что высокую эффективность показала работа Градостроительной комиссии, благодаря которой заключаются соглашения с застройщиками на строительство соцобъектов. «Таким образом, в дальнейшем вообще не должно возникать проблем, мы должны выйти в плановую работу, когда застройщик возводит жилье и обеспечивает себя соцобъектами — без этого сегодня просто не получить разрешение на строительство», — подчеркнул он. При этом социальные объекты, по его словам, теперь входят в общий пакет при рассмотрении банками заявок на проектное финансирование, что упрощает работу.
Владислав Полежаев, управляющий директор Северо-Западного регионального центра АО «Банк ДОМ.РФ» рассказал, что на Северо-Западе банком подписаны договоры более чем на
Также на конференции выступили представители строительной отрасли: Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой», рассказала о том, как сегодня выглядит покупка жилья со стороны покупателей. Она напомнила, что в прошлом году произошли серьезные изменения условий по ипотеке с господдержкой: были увеличены требования к первому взносу и ограничен максимальный ипотечный кредит. Если раньше можно было взять в Петербурге