RT: в деле Тимура Иванова могут появиться эпизоды, связанные с Мариуполем

В уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды, связанные с контрактами на восстановление Мариуполя, пишет 26 апреля RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, в деле могут появиться новые фигуранты — эту же информацию подтверждают источники РИА Новости.

По данным собеседника издания, речь идет о контрактах в других городах новых регионов, которые получали задержанные вместе с Ивановым бизнесмены.

Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).