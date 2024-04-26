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    RT: в деле Тимура Иванова могут появиться эпизоды, связанные с Мариуполем

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    В уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды, связанные с контрактами на восстановление Мариуполя, пишет 26 апреля RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, в деле могут появиться новые фигуранты — эту же информацию подтверждают источники РИА Новости.

    По данным собеседника издания, речь идет о контрактах в других городах новых регионов, которые получали задержанные вместе с Ивановым бизнесмены.

    Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

    Позже московский суд арестовал еще одного фигуранта — Сергея Бородина, которому предъявлено обвинение по той же статье. Уточняется, что мужчины ранее дружили. В деле фигурирует и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Все трое арестованы судом до 23 июня. В сообщении суда Тимур Иванов указан как бывший заместитель обороны.

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