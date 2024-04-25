Издательство АСТ выпустило книгу про Пазолини с вымаранными строчками

Издательство АСТ выпустило книгу Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» — в биографии итальянского кинорежиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини определенное количество строк оказалось вымарано черным цветом. Пресс-служба издательства 25 апреля прокомментировала такое решение.

Оказалось, что дело в личных пристрастиях режиссера Пазолини, о которых в книге идет речь. Они противоречат российскому законодательству.



«В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» часть текста данной работы была закрашена <...>», — уточнили в пресс-службе АСТ.

