    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 6

    1 м/с, вос

    752мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.13eur98.71

    Издательство АСТ выпустило книгу про Пазолини с вымаранными строчками

    1022
    3 комментария

    Издательство АСТ выпустило книгу Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» — в биографии итальянского кинорежиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини определенное количество строк оказалось вымарано черным цветом. Пресс-служба издательства 25 апреля прокомментировала такое решение.

    Оказалось, что дело в личных пристрастиях режиссера Пазолини, о которых в книге идет речь. Они противоречат российскому законодательству.

    «В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» часть текста данной работы была закрашена <...>», — уточнили в пресс-службе АСТ.

    Меру приняли с разрешения правообладателя книги, и подобное решение «не является универсальным». Из сообщения пресс-службы следует, что благодарю ему версия издания «увидела свет».

    «Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было», — отметили в издательстве АСТ.

    Ранее издательство приостановило продажу сначала трех, а потом еще двух книг. Все издания направлены на экспертизу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АСТ
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close