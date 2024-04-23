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    Книги

    АСТ предостерегли от «Маленькой жизни» и «Песни Ахилла». Издательство приостанавливает продажи еще двух книг

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    3 комментария

    Издательство АСТ 23 апреля сообщило о приостановке продажи еще двух своих книг — до получения полного экспертного заключения. На сей раз причина — полученное от Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы предостережение относительно произведений «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер.

    «Из краткого содержания указанных выше романов, содержащихся в Интернет-сетях общего пользования, следует, что в последних речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений», — цитируют в издательстве документ, на основании которого АСТ приостанавливает продажу этих книг до получения полного экспертного заключения.

    При этом одна из книг была издана в 2016 году, другая — в 2019-м.

    Накануне стало известно, что АСТ прекращает продажи и распространение электронных версий романа Владимира Сорокина «Наследие», «Дома на краю света» Майкла Каннингема и «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина.

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    Комментарии 3

    25267490123 Апр 2024 в 18:49
    Библию проверьте, вот где пропаганда, так пропаганда!"
    +0−0
    mrA23 Апр 2024 в 18:15
    умеют же рекламировать))
    +1−0
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