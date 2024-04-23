АСТ предостерегли от «Маленькой жизни» и «Песни Ахилла». Издательство приостанавливает продажи еще двух книг

Издательство АСТ 23 апреля сообщило о приостановке продажи еще двух своих книг — до получения полного экспертного заключения. На сей раз причина — полученное от Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы предостережение относительно произведений «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер.



«Из краткого содержания указанных выше романов, содержащихся в Интернет-сетях общего пользования, следует, что в последних речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений», — цитируют в издательстве документ, на основании которого АСТ приостанавливает продажу этих книг до получения полного экспертного заключения.

