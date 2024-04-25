В Подмосковье мужчина хотел съесть трех ежей на ужин, но вмешались неравнодушные люди

В одном из сетевых магазинов подмосковного Подольска заметили мужчину с ежами в руках, которые уже не подавали признаков жизни. По словам очевидцев, неизвестный поймал животных, чтобы съесть. Подробности сообщает MSK1.RU в четверг, 25 апреля.
«Персонаж собирается съесть ежей. Как тебя зовут, дружище? Витя? Витя подпадает под статью о жестоком обращении с животными», — сказал на видео один из посетителей магазина. К счастью, при виде камеры мужчина смутился и отпустил ежей.
По данным телеграм-канала «Подмосковье № 1», один ежик сбежал, двух других — избитых — неравнодушные горожане доставили в ветеринарную клинику, одного из них спасти не удалось.
Как рассказала президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская в беседе с MSK1.RU, мужчина нарушил статью о жестоком обращении с животными. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.