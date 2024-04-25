В Подмосковье мужчина хотел съесть трех ежей на ужин, но вмешались неравнодушные люди

В одном из сетевых магазинов подмосковного Подольска заметили мужчину с ежами в руках, которые уже не подавали признаков жизни. По словам очевидцев, неизвестный поймал животных, чтобы съесть. Подробности сообщает MSK1.RU в четверг, 25 апреля.



«Персонаж собирается съесть ежей. Как тебя зовут, дружище? Витя? Витя подпадает под статью о жестоком обращении с животными», — сказал на видео один из посетителей магазина. К счастью, при виде камеры мужчина смутился и отпустил ежей.