Рюмка водки на столе. Григорий Лепс откроет караоке-бар в центре Петербурга

Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар в Петербурге, об этом 25 апреля сообщила компания-консультант сделки по аренде помещения NF Group.

Заведение начнет работать летом 2024 года по адресу: Конюшенная площадь, 2. По словам представителя Leps Bar Сергея Беляева, оно объединит несколько форматов: караоке, коктейль-бар и ночной клуб. Посетителям обещают кухню от шеф-повара Антонио Фреза и авторскую коктейльную карту. Певец является одним из совладельцев гастрономического проекта, имена его партнеров не называются.

В настоящее время одноименный бар представлен в Новосибирске, до конца года ожидается открытие в Москве и Красноярске.