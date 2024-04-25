Рюмка водки на столе. Григорий Лепс откроет караоке-бар в центре Петербурга

Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар в Петербурге, об этом 25 апреля сообщила компания-консультант сделки по аренде помещения NF Group.
Заведение начнет работать летом 2024 года по адресу: Конюшенная площадь, 2. По словам представителя Leps Bar Сергея Беляева, оно объединит несколько форматов: караоке, коктейль-бар и ночной клуб. Посетителям обещают кухню от шеф-повара Антонио Фреза и авторскую коктейльную карту. Певец является одним из совладельцев гастрономического проекта, имена его партнеров не называются.
В настоящее время одноименный бар представлен в Новосибирске, до конца года ожидается открытие в Москве и Красноярске.
Здание, в котором расположится бар Григория Лепса, было построено в 1860 году и имеет статус архитектурного памятника федерального значения. Ранее в нем находилось Придворно-конюшенное ведомство. С 1930 года оно использовалось как автобусный и позже – таксомоторный парк, напоминают в NF Group.
В декабре 2022 года Лепс совершил яркую поездку в Петербург. После выступления со швырянием микрофона певец устроил заваруху в баре. Подробнее — в материале «Фонтанки».