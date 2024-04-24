Что общего у «Мастера и Маргариты» с арестованным замминистра обороны Ивановым? Фоторепортаж из центра Москвы

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого сегодня арестовали на два месяца по уголовному делу о взятке в крупном размере, предположительно жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке, пишут 24 апреля MSK1.RU и РИА Новости со ссылкой на телеграм-каналы и данные журналистских расследований.
Усадьба Волконской находится в 700 метрах от храма Христа Спасителя. Здание было построено в 1820 году. Как уточняет MSK1.RU, в 2014 году усадьбу выставили на продажу, а через пять лет после проведенного ремонта в нем якобы поселился Иванов.
Усадьба признана памятником архитектуры Москвы и объектом культурного наследия регионального значения. Исследователи творчества Михаила Булгакова полагают, что именно в этом подвале жил Мастер из произведения «Мастер и Маргарита».
Здание оснащено современной системой охраны.
На территории усадьбы и рядом припаркованы дорогие иномарки.
Так здание выглядит сзади.
По информации журналистов, сейчас там проходит туристическая экскурсия, на территории усадьбы и рядом с ним работа следствия не наблюдается.
Тимура Иванова задержали накануне вечером, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ — ч. 6 ст. 290 УК РФ. «Фонтанка» писала, чем известен арестованный заместитель министра и как на его арест отреагировали чиновники и политологи.