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    Что общего у «Мастера и Маргариты» с арестованным замминистра обороны Ивановым? Фоторепортаж из центра Москвы

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    2 комментария

    Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого сегодня арестовали на два месяца по уголовному делу о взятке в крупном размере, предположительно жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке, пишут 24 апреля MSK1.RU и РИА Новости со ссылкой на телеграм-каналы и данные журналистских расследований.

    Фото: MSK1.RU
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    Усадьба Волконской находится в 700 метрах от храма Христа Спасителя. Здание было построено в 1820 году. Как уточняет MSK1.RU, в 2014 году усадьбу выставили на продажу, а через пять лет после проведенного ремонта в нем якобы поселился Иванов.

    Фото: MSK1.RU
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    Усадьба признана памятником архитектуры Москвы и объектом культурного наследия регионального значения. Исследователи творчества Михаила Булгакова полагают, что именно в этом подвале жил Мастер из произведения «Мастер и Маргарита».

    Фото: MSK1.RU
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    Здание оснащено современной системой охраны.

    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    На территории усадьбы и рядом припаркованы дорогие иномарки.

    Фото: MSK1.RU
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    Так здание выглядит сзади.

    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    Фото: MSK1.RU
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    По информации журналистов, сейчас там проходит туристическая экскурсия, на территории усадьбы и рядом с ним работа следствия не наблюдается.

    Фото: MSK1.RU
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    Тимура Иванова задержали накануне вечером, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ — ч. 6 ст. 290 УК РФ. «Фонтанка» писала, чем известен арестованный заместитель министра и как на его арест отреагировали чиновники и политологи.

    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Усадьба
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    26592706624 Апр 2024 в 17:57
    Вся высокопоставленная путинская вертикаль именно так и живёт. Там не миллионы, там миллиарды и триллионы............
    +0−0
    Local24 Апр 2024 в 17:57
    "Хорош и наш секретарь Пролежнев,тоже хорош! Прямо скажем,все воры в домоуправлении."(С)
    Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита"
    +0−0
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