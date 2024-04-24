Невский проспект спрятали в строительные леса и фальшфасады

Главный проспект Петербурга ждет капитальный ремонт, и дома уже массово начали обрастать строительными конструкциями. «Фонтанка» прогулялась по Невскому и посмотрела, как он изменился к 24 апреля.
Ремонт фасадов начался со Старо-Невского проспекта, заметно продвинувшись за последнюю неделю. На участке между площадью Восстания и площадью Александра Невского городской пейзаж уже легко узнаваем не везде: множество зданий обнесли строительными лесами и пешеходными галереями, попрятали под сетку и фальшфасады.
Дома закрыты по обе стороны Невского и не всегда подряд: то группами рядом друг с другом, то попадаются «одиночки».
«Фонтанка.ру»
В 2024 году, когда исполняется 80 лет с момента возвращения Невскому проспекту исторического названия, в Петербурге стартовала программа «Невский проспект», в рамках которой планируют капитально обновить 72 фасада и 62 крыши. Продлится она до 2027 года включительно. В этом должны отремонтировать более 40 фасадов и более 30 кровель. Фонд капитального ремонта на обновление Невского дополнительно получил 2,4 миллиарда рублей.