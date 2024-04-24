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    Невский проспект спрятали в строительные леса и фальшфасады

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    2 комментария

    Главный проспект Петербурга ждет капитальный ремонт, и дома уже массово начали обрастать строительными конструкциями. «Фонтанка» прогулялась по Невскому и посмотрела, как он изменился к 24 апреля.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Ремонт фасадов начался со Старо-Невского проспекта, заметно продвинувшись за последнюю неделю. На участке между площадью Восстания и площадью Александра Невского городской пейзаж уже легко узнаваем не везде: множество зданий обнесли строительными лесами и пешеходными галереями, попрятали под сетку и фальшфасады.

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    Дома закрыты по обе стороны Невского и не всегда подряд: то группами рядом друг с другом, то попадаются «одиночки».

    «Фонтанка.ру»

    В 2024 году, когда исполняется 80 лет с момента возвращения Невскому проспекту исторического названия, в Петербурге стартовала программа «Невский проспект», в рамках которой планируют капитально обновить 72 фасада и 62 крыши. Продлится она до 2027 года включительно. В этом должны отремонтировать более 40 фасадов и более 30 кровель. Фонд капитального ремонта на обновление Невского дополнительно получил 2,4 миллиарда рублей.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    28027473824 Апр 2024 в 16:19
    самое время - к 9 мая. все всегда вовремя
    +0−0
    26404468124 Апр 2024 в 16:06
    Дом с изменившими национальность музами на углу Жуковского и Восстания убрали в леса уже в 3 раз за 15 лет, а стоящий неподалёку дом (У.Громовой 1/13) в гораздо более плачевном состоянии ремонта опять не дождался
    +0−0
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