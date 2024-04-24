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    Глава КСП: завышение трат на благоустройство в Петербурге составляет до 325%

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    8 комментариев

    В Петербурге стоимость закупок в сфере благоустройства завышалась до 325%. Об этом 24 апреля в ходе отчета перед Заксобранием рассказал глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков.

    «Мы отмечаем неисполнение госзаданий, неукомплектованность штата, сверхнормативные надбавки к зарплате, нарушения, связанные с субсидиями, — они повсеместно, простой приобретенного дорогостоящего оборудования, приобретенных билетов, которые распространяются не совсем законно», — рассказал Желудков.

    По словам главы КСП, основные нарушения в сфере благоустройства — это закупки по завышенным ценам, в том числе при работах по озеленению, установке малых архитектурных форм, обустройству дорожек, детских и спортивных площадок. Завышение составляет до 325%.

    Кроме того, спикер отметил и неэффективное использование госимущества в этой сфере, например утрату тысяч единиц посадочного материала и более 120 тысяч выращенных и посаженных саженцев.

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    Комментарии 8

    Mazzzz24 Апр 2024 в 13:06
    Завтра будет извинятся )
    +0−0
    Pravda17824 Апр 2024 в 12:40
    Деньги сами себя не отмоют....
    +1−1
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