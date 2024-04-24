Глава КСП: завышение трат на благоустройство в Петербурге составляет до 325%

В Петербурге стоимость закупок в сфере благоустройства завышалась до 325%. Об этом 24 апреля в ходе отчета перед Заксобранием рассказал глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков.



«Мы отмечаем неисполнение госзаданий, неукомплектованность штата, сверхнормативные надбавки к зарплате, нарушения, связанные с субсидиями, — они повсеместно, простой приобретенного дорогостоящего оборудования, приобретенных билетов, которые распространяются не совсем законно», — рассказал Желудков.



По словам главы КСП, основные нарушения в сфере благоустройства — это закупки по завышенным ценам, в том числе при работах по озеленению, установке малых архитектурных форм, обустройству дорожек, детских и спортивных площадок. Завышение составляет до 325%.



Кроме того, спикер отметил и неэффективное использование госимущества в этой сфере, например утрату тысяч единиц посадочного материала и более 120 тысяч выращенных и посаженных саженцев.

