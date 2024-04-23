«Газпром нефть» соберет самую большую команду и установит новый рекорд на ЗСД Фонтанка Фесте

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





До Международного велофестиваля ЗСД Фонтанка Фест еще месяц, а на него уже зарегистрировалось больше 11,5 тысячи человек. Среди них будет немало корпоративных команд — самая многочисленная соберется на старте при поддержке «Газпром нефти». В ее составе более 500 петербуржцев: участники программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть», студенты и, конечно, сотрудники компании.



Во время заезда «Засвети ЗСД» 25 мая команда устроит велодискотеку — крупнейший в истории фестиваля флешмоб на колесах. Стать частью этого рекорда смогут не только участники корпоративной команды, но и каждый, кто зарегистрировался на вечерний старт ЗСД Фонтанка Феста. В 20:30 танцевальная колонна отправится по трассе под ритмы музыкантов, которые поедут на оранжевом диджей-байке «Энергия+».

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





«Приезжаю на фестиваль каждый год вместе с семьей и друзьями. Мне нравится, что всегда перед стартом есть чувство праздника. Это вдохновляет готовить креативные образы на велопарад, чтобы зарядить позитивной энергией других участников. Как в детстве, когда придумываешь костюм на Новый год, предвкушаешь елку и ждешь чуда. Так же и здесь — шанс пронестись над заливом на велосипеде и сделать потрясающие фото нашего города с необычных ракурсов выпадает раз в году. И организаторы все время приятно удивляют, каждый заезд — как в первый раз!» — поделилась эмоциями с «Фонтанкой.ру» постоянная участница команды «Газпром нефти» Марьяна Алаева.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Учащиеся СПбГУ, ИТМО, Политеха и других вузов уже шестой год подряд участвуют в ЗСД Фонтанке Фесте в составе команды «Газпром нефти». Здесь, помимо непосредственно заезда в велопараде, они могут в неформальной обстановке пообщаться с учеными и инженерами «Газпром нефти», узнать о работе в компании и договориться о практике или стажировке. Для этого даже создали специальный telegram-бот «В команде Газпром нефти».