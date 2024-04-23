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    ЗСДфест

    «Газпром нефть» соберет самую большую команду и установит новый рекорд на ЗСД Фонтанка Фесте

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    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    До Международного велофестиваля ЗСД Фонтанка Фест еще месяц, а на него уже зарегистрировалось больше 11,5 тысячи человек. Среди них будет немало корпоративных команд — самая многочисленная соберется на старте при поддержке «Газпром нефти». В ее составе более 500 петербуржцев: участники программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть», студенты и, конечно, сотрудники компании.

    Во время заезда «Засвети ЗСД» 25 мая команда устроит велодискотеку — крупнейший в истории фестиваля флешмоб на колесах. Стать частью этого рекорда смогут не только участники корпоративной команды, но и каждый, кто зарегистрировался на вечерний старт ЗСД Фонтанка Феста. В 20:30 танцевальная колонна отправится по трассе под ритмы музыкантов, которые поедут на оранжевом диджей-байке «Энергия+».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    «Приезжаю на фестиваль каждый год вместе с семьей и друзьями. Мне нравится, что всегда перед стартом есть чувство праздника. Это вдохновляет готовить креативные образы на велопарад, чтобы зарядить позитивной энергией других участников. Как в детстве, когда придумываешь костюм на Новый год, предвкушаешь елку и ждешь чуда. Так же и здесь — шанс пронестись над заливом на велосипеде и сделать потрясающие фото нашего города с необычных ракурсов выпадает раз в году. И организаторы все время приятно удивляют, каждый заезд — как в первый раз!» — поделилась эмоциями с «Фонтанкой.ру» постоянная участница команды «Газпром нефти» Марьяна Алаева.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Учащиеся СПбГУ, ИТМО, Политеха и других вузов уже шестой год подряд участвуют в ЗСД Фонтанке Фесте в составе команды «Газпром нефти». Здесь, помимо непосредственно заезда в велопараде, они могут в неформальной обстановке пообщаться с учеными и инженерами «Газпром нефти», узнать о работе в компании и договориться о практике или стажировке. Для этого даже создали специальный telegram-бот «В команде Газпром нефти».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

    ЗСД Фонтанка Фест проводится в 2024 году уже в шестой раз. Организаторы — городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». География участников фестиваля — более 80 городов от Калининграда до Владивостока, приезжают участники и из других стран.

    «Газпром нефть» является многолетним партнером ЗСД Фонтанка Феста. В прошлом году на фестивале компания совместно с фондом «Антон тут рядом» организовала первую в истории благотворительную акцию на колесах. Во время заезда велосипедисты касались рукой специальных мягких ладоней, размещённых вдоль трассы, чтобы таким символическим образом «дать пять» болельщикам, которые по состоянию здоровья не смогли присоединиться к велопараду. Каждое прикосновение конвертировалось в добровольный взнос на поддержку людей с аутизмом.

    «Энергия+» — научно-популярный онлайн-журнал об энергии и энергетике. Проект рассказывает о привычном мире через призму энергии и о том, откуда она берётся: от лампочки до тарелки с макаронами. За факты и цифры в материалах «Энергии+» отвечают сотрудники крупнейших в стране энергетических компаний и рецензируемые научные издания.

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