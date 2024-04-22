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    Быстрее всего дорожают капуста, яйца и хлеб. Эксперты — о том, каких продуктов в России станет меньше, а цены на них вырастут

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    15 комментариев
    Российские аграрии готовы кормить нас своей продукцией, но она может быть дороже завозной
    Российские аграрии готовы кормить нас своей продукцией, но она может быть дороже завознойФото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU
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    Министерство сельского хозяйства России прогнозирует снижение производства сельхозпродукции в 2024 году. Об этом говорится в проекте «Национального доклада о ходе выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства».

    Ожидается снижение производства зерновых (до 132 млн тонн или на 6,5% год к году), масличных культур (до 28 млн тонн или на 6,7% год к году) и даже сахарной свёклы (до 28 млн тонн или на 12,9% год к году). Значит, цены на продукты вырастут еще больше? Разбираемся в этом с экспертами.

    Производить будут меньше, но дороже

    В целом Минсельхоз прогнозирует снижение общего объема производства сельхозпродукции на 2,9% по сравнению с 2023 годом.

    Правда, в животноводстве будет наблюдаться, судя по прогнозам, хоть какой-то оптимизм. Минсельхоз планирует, что в этом году вырастят больше крупного рогатого скота (плюс 0,2% год к году), надоят больше молока (плюс 0,9%), соберут больше яиц (плюс 1,2%), вырастят больше птицы (плюс 2%) и свиней (плюс 3,9%).

    Российский Минсельхоз объясняет прогнозируемое снижение производства высокой базой прошлого года.

    Причем, как часто бывает, прогнозы чиновников из разных ведомств сильно расходятся. Если в Минсельхозе ждут урожай зерновых на уровне 132 млн тонн, то аналитики Банка России — 135–145 млн тонн (включая порядка 86 млн тонн пшеницы), цитирует прогноз агентство «Зерно онлайн».

    Правда, издержки на проведение посевной значительно увеличились — придется их перекладывать в отпускные цены. Сказывается ослабление рубля, особенно в тех отраслях, где критически велика зависимость от импорта.

    Например, почти половина всех семян кукурузы — импортной селекции, пишет «Зерно онлайн». Очень велика зависимость от импортных семян сахарной свёклы, овощей и даже картофеля. Причем российские семена считаются менее продуктивными: за патриотизм придется заплатить снижением урожайности.

    «Зерно онлайн» переживает и по поводу того, что сохраняется большая потребность в сельхозтехнике: зерноуборочной и кормоуборочной, современных тракторах. Большинство аграриев не покупают новое, а просто ремонтируют то, что есть. Ну совсем как владельцы иномарок.

    Правда, когда через несколько лет техника начнет ломаться без надежды на ремонт, отрасль ждет коллапс?

    — Специфика полевого сезона 2024 года неоднозначна. Полевые работы начали раньше на 2 недели, так как сложились оптимальные агрономические условия для выхода сельскохозяйственной техники в поле. И мы не ощущаем дефицит семян, — рассказывает Дмитрий Дубовиков, директор АО «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро»). — Из сложностей, которые есть в текущем году, можно отметить отсутствие влаги: низкое количество осадков вносит свои коррективы при планировании полевых работ и применения настроек и регулировок сельхозтехники.

    Руководитель департамента аудита консалтинговой группы vvCube Хаджи-Мурат Бязров говорит, что российские аграрии вынуждены искать новые возможности для производства новых видов сельхозпродукции. С этим связан бурный рост рыбоводства, рисоводства, ореховодства. Правда, рост этот, как ни парадоксально, не от хорошей жизни.

    — Искать новые возможности российских фермеров вынуждают высокие издержки, нестабильность внутренних цен на традиционные виды сельхозпродукции и, на мой взгляд, самое важное — это ужесточение денежно-кредитных условий, — говорит Бязров.

    Сложно даже прогнозировать цены на сельхозпродукцию, поскольку на них влияет слишком много факторов, говорит эксперт: погодные условия, ситуация на мировых рынках, курсы валют, инфляция, размер господдержки, налоговая политика, доступность и внедрение новых технологий.

    Аграрии в кризисе

    — Аграрная отрасль, как и все другие, переживает кризис ввиду сложной ситуации в мире и введения огромного количества санкций против России, высокой инфляции и общего экономического кризиса, — говорит преподаватель экономического факультета МГУ, инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Продолжится рост цен на продукты питания. Будут расти цены на хлебобулочные изделия: минимально ожидается рост на 15% уже к августу. И этот рост цен обусловлен высоким курсом доллара и удорожанием сопутствующих материалов и компонентов.

    Прогнозы опрошенных экономистов подтверждаются и предварительными данными Росстата. Уже в марте производители пищевой продукции повысили цены на 0,5% (в годовом выражении — на 9,4%).

    На основе официальных данных Росстата «АБ-Центр» подсчитал, что из 128 продуктов питания в России за год (март-2024 по отношению к марту-2023) цены снизились только на 16 позиций. Белокочанная капуста за 12 месяцев подорожала на 70%, виноград и чеснок — в пределах 30–40%, баранина и курятина — в пределах 20–30%. Ну одно радует: Минсельхоз обещает, что птицы с барашком на прилавках будет больше. А то, что дороже — издержки, извиняйте...

    Российские аграрии готовы кормить нас своей продукцией, но она может быть дороже завозной
    Российские аграрии готовы кормить нас своей продукцией, но она может быть дороже завознойФото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

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    Рост ценСельхозпродукцияАграрииПодорожание продуктовРост цен на яйцаКапустаХлебПосевная кампания
    ЛАЙК1
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    26055752122 Апр 2024 в 14:20
    Судя по цифрам, вряд ли стоит ожидать "бытовую инфляцию" на уровне 4-5 обещанных процентов, а индексировать доходы (пенсии и пр.) будут именно, исходя из них.
    +1−0
    Евгений СПб22 Апр 2024 в 14:19
    Следственные комитет не хочет начать расследование в отношении гражданина РФ Путина В.В, за умышленное вредительство России?
    +0−0
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