На Митрофаньевском шоссе горит автосервис. Видно издалека

50 пожарных вечером в воскресенье борются с огнем на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Как сообщает региональный главк МЧС, сигнал о возгорании поступил 21 апреля в 21:53 мск.
Пламя охватило ангар в Московский районе. По данным «Фонтанки», горит автосервис на Митрофаньевском шоссе, д. 24.
Масштаб бедствия могут оценить водители, которые проезжают по Митрофаньевскому шоссе. Кадры, снятые одним из них, публикует тг-канал «Мегаполис».
«Происходит горение в ангаре размером 10х25 метров. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сказано в сообщении МЧС.
МЧС России
К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники.
Обновление:
В 23:01 мск пожар локализован на площади 170 квадратных метров.