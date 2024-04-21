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    На Митрофаньевском шоссе горит автосервис. Видно издалека

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    2 комментария

    50 пожарных вечером в воскресенье борются с огнем на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Как сообщает региональный главк МЧС, сигнал о возгорании поступил 21 апреля в 21:53 мск.

    Пламя охватило ангар в Московский районе. По данным «Фонтанки», горит автосервис на Митрофаньевском шоссе, д. 24.

    Масштаб бедствия могут оценить водители, которые проезжают по Митрофаньевскому шоссе. Кадры, снятые одним из них, публикует тг-канал «Мегаполис».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Происходит горение в ангаре размером 10х25 метров. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сказано в сообщении МЧС.

    МЧС России

    К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники.

    Обновление:

    В 23:01 мск пожар локализован на площади 170 квадратных метров.

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    Комментарии 2

    AEG121 Апр 2024 в 23:29
    Судя по видео ангар сгорел полностью. Размер его 10 м на 25 м (итого площадь - 250 кв.м).
    Но при этом в зметке - площадь уточняется.
    Уточнители, задайте этот вопрос во втором классе средней школы, и 95 % учеников вам ответят правильно.
    +0−1
    Панкихой21 Апр 2024 в 22:55
    Огнём природа обновляется вся.
    +0−1
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