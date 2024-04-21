На Митрофаньевском шоссе горит автосервис. Видно издалека

50 пожарных вечером в воскресенье борются с огнем на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Как сообщает региональный главк МЧС, сигнал о возгорании поступил 21 апреля в 21:53 мск.

Пламя охватило ангар в Московский районе. По данным «Фонтанки», горит автосервис на Митрофаньевском шоссе, д. 24.

Масштаб бедствия могут оценить водители, которые проезжают по Митрофаньевскому шоссе. Кадры, снятые одним из них, публикует тг-канал «Мегаполис».