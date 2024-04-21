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    Дворы на проспекте Маршала Жукова в Петербурге затопило и окутало паром

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    5 комментариев

    Прорыв трубы на проспекте Маршала Жукова превратил окрестные дворы в бальнеологический курорт. Видеоролик с затопленными проездами, над которыми поднимаются клубы пара, 21 апреля опубликовал телеграм-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».

    В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что о дефекте трубы у дома 74 на проспекте Маршала Жукова стало известно в 15:25.

    «Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и обеспечили меры безопасности. Горячее водоснабжение и отопление близлежащих домов осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

    Пр. Маршала Жукова, 74

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В 17:00 дефект был локализован. Сейчас ведутся ремонтные работы, которые продлятся до 06:00 22 апреля. В зоне дефекта были припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений.

    «Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен», — добавили в «Теплосети».

    В компании также призывают не пытаться проехать или пройти по затопленному участку и немедленно покинуть место происшествия.

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    Комментарии 5

    Игорь Соколов21 Апр 2024 в 21:22
    НИГДЕ В МИРЕ НИКТО НЕ ПЕРЕДАЁТ КИПЯТОК ПО ТРУБАМ !!! Всюду вода нагревается локально, на месте.... по мере надобности.... посему мир не знает подобных "бедствий" ))
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