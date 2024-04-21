Дворы на проспекте Маршала Жукова в Петербурге затопило и окутало паром

Прорыв трубы на проспекте Маршала Жукова превратил окрестные дворы в бальнеологический курорт. Видеоролик с затопленными проездами, над которыми поднимаются клубы пара, 21 апреля опубликовал телеграм-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».



В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что о дефекте трубы у дома 74 на проспекте Маршала Жукова стало известно в 15:25.

«Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и обеспечили меры безопасности. Горячее водоснабжение и отопление близлежащих домов осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.