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    Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда. Она — единственный претендент

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    Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас на заседании во вторник, 16 апреля.

    Рекомендации комитета направят в Совет Федерации. Сенаторы рассмотрят вопрос о назначении Подносовой на пленарном заседании в среду, 17 апреля.

    Вакансию председателя Верховного суда ВККС открыла 1 марта, после кончины Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с 1989 года. Заявки принимались до 22 марта. Ирина Подносова, занимающая должность зампредседателя Верховного суда, оказалась единственным претендентом.

    Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет ЛГУ. По сообщениям СМИ, она была однокурсницей президента РФ Владимира Путина.

    С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, в 2003-м стала его председателем. В 2013 году заняла должность зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году — председателя. В 2016 году вошла в Совет судей РФ. С 2020 года — зампред Верховного суда России. Тогда ее кандидатуру на этот пост предложил президент Владимир Путин.

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