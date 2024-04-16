Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда. Она — единственный претендент

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас на заседании во вторник, 16 апреля.



Рекомендации комитета направят в Совет Федерации. Сенаторы рассмотрят вопрос о назначении Подносовой на пленарном заседании в среду, 17 апреля.



Вакансию председателя Верховного суда ВККС открыла 1 марта, после кончины Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с 1989 года. Заявки принимались до 22 марта. Ирина Подносова, занимающая должность зампредседателя Верховного суда, оказалась единственным претендентом.