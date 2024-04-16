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    Паводки продолжаются. Тобол у Кургана за сутки вырос на 111 см, под Тюменью наращивают дамбу на Ишиме

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    Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 8:00 (6:00 мск) 16 апреля достиг 742 сантиметров, поднявшись за сутки на 111 сантиметров, сообщают региональные власти. Для сравнения, в воскресенье в то же время он был 491 сантиметр, в понедельник 631 сантиметр. В связи с затоплением перекрыто шоссе Тюнина. В шести муниципальных округах Курганской области остаются подтопленными 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

    В городе Ишиме Тюменской области в 6 часов утра жителям разослали смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из зон возможного затопления: на реке Ишим идет критический подъем воды. В селе Казанское на Ишиме оперативно увеличивают высоту дамб. Около трехсот добровольцев подключились к работе с 5 часов утра. За два часа подготовлено 10 тысяч мешков, в планах еще 20 тысяч. Общая высота дамб составит 10 метров.

    В Оренбургской области уровень реки Урал в селе Илек к утру вырос до 913 сантиметров, став выше критического на 23 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 16 сантиметров, остаются затопленными более 5,5 тысячи домов и почти 11 тысяч приусадебных участков.

    В Томске уровень воды в реке Томь в ночь на вторник снизился впервые за несколько суток.

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