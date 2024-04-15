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    Правительство Петербурга рассказало, сколько город зарабатывает на причалах

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    Петербург заработал на причалах 33 млн рублей за навигацию 2023 года. Правительство города опубликовало данные за прошлый год 15 апреля, в первый день навигации-2024 (на реках и каналах Петербурга).

    По подсчетам Смольного, за навигацию 2023 года водным транспортом воспользовались почти 4 миллиона пассажиров. К городским причалам совершено почти сорок тысяч подходов пассажирских судов.

    «В бюджет Петербурга от использования городских причалов поступило свыше 33 миллионов рублей, что больше на 97% в сравнении с 2022 годом», — сказано в сообщении правительства.

    Сейчас на реках и каналах Петербурга 19 городских причалов общего пользования и 347 судов, имеющих лицензии на перевозку пассажиров.

    На двух причалах — «Петропавловская крепость — Мытнинская набережная» и «Речной вокзал» — есть оборудование для зарядки судов на электрической тяге, сообщают петербургские чиновники.

    «Потенциал водного туризма расширится после реализации инициированного Президентом проекта «Санкт Петербург Марина» в Горской. Там будет создана одна из крупнейших в Европе стоянок для яхт и катеров», — цитируют в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

    Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин во время совещания по видеосвязи удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. Отвечать пришлось Беглову.

    «Как же так, Александр Дмитриевич?» — задал вопрос президент.

    Беглов тогда пообещал, что с развитием масштабного туристического проекта — круглогодичного морского курорта «Горская» — Петербург займет первое место по туризму.

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    НавигацияАлександр Беглов
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