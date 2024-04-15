Правительство Петербурга рассказало, сколько город зарабатывает на причалах

Петербург заработал на причалах 33 млн рублей за навигацию 2023 года. Правительство города опубликовало данные за прошлый год 15 апреля, в первый день навигации-2024 (на реках и каналах Петербурга).

По подсчетам Смольного, за навигацию 2023 года водным транспортом воспользовались почти 4 миллиона пассажиров. К городским причалам совершено почти сорок тысяч подходов пассажирских судов.



«В бюджет Петербурга от использования городских причалов поступило свыше 33 миллионов рублей, что больше на 97% в сравнении с 2022 годом», — сказано в сообщении правительства.

