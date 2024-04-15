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    Балетное шоу с артистами Большого театра отменили в Южной Корее. Уже не в первый раз

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    Гастроли с участием артистов Большого театра, которые должны были состояться в столице Южной Кореи Сеуле 16 апреля, отменили за день до премьеры, сообщает Reuters.

    В шоу изначально принимали участие 12 главных исполнителей Большого балета, а местом был выбран концертный зала Sejong Center, однако позже организаторы сократили количество артистов, и это, в свою очередь, не устроило администрацию площадки. Отмена гастролей стала второй по счету после того, как балет с примой Большого театра Захаровой отменили в Сеуле 15 марта после протестов Украины.

    Посольство РФ в Южной Корее увидело в этом «определенную тенденцию в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры».

    Ранее Южная Корея присоединилась к санкциям против России и запретила все транзакции с Центробанком РФ.

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