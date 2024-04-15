Балетное шоу с артистами Большого театра отменили в Южной Корее. Уже не в первый раз

Гастроли с участием артистов Большого театра, которые должны были состояться в столице Южной Кореи Сеуле 16 апреля, отменили за день до премьеры, сообщает Reuters.

В шоу изначально принимали участие 12 главных исполнителей Большого балета, а местом был выбран концертный зала Sejong Center, однако позже организаторы сократили количество артистов, и это, в свою очередь, не устроило администрацию площадки. Отмена гастролей стала второй по счету после того, как балет с примой Большого театра Захаровой отменили в Сеуле 15 марта после протестов Украины.