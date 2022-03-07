Южная Корея ввела санкции против Банка России

Правительство Южной Кореи решило запретить все транзакции с Центробанком России. Об этом 7 марта говорится на сайте МИД страны.



Также Сеул заблокировал любые активы ЦБ РФ в вонах. Подробности по новым санкциям обещают сообщить после консультаций в кабмине.



Ранее Южная Корея вслед за ЕС и США ввела санкции против семи российских банков и поддержала отключение некоторых из них от SWIFT.



При этом, как писала «Фонтанка», Сеул добился исключения своих производителей из санкций США против России. Взамен страна обязуется проводить собственный экспортный контроль такого же уровня. В Вашингтоне посчитали, что хотя корейские стиральные машины, смартфоны, автомобили и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями», если не подходят для военных нужд РФ.

