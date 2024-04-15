«Русский добровольческий корпус»** попал в перечень Росфинмониторинга

«Русский добровольческий корпус»** был внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу России (Росфинмониторингом) в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. О выпуске «очередной редакции» перечня ведомство сообщило 15 апреля.
Росфинмониторинг осуществляет функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Ранее сегодня в его перечень попали режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук.
В марте семь участников РДК планировавшие, по заявлению ФСБ, создать преступную группу для проведения насильственных акций, были задержаны в Москве.
В список террористических организаций вооруженное формирование РДК внесла ФСБ в конце 2023 года. Подробнее о том, как вербуют русских диверсантов в Сети, читайте здесь.
* — Террористическая организация, запрещенная в России
** — организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму