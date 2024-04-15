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    «Русский добровольческий корпус»** попал в перечень Росфинмониторинга

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    «Русский добровольческий корпус»** был внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу России (Росфинмониторингом) в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. О выпуске «очередной редакции» перечня ведомство сообщило 15 апреля.

    Росфинмониторинг осуществляет функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Ранее сегодня в его перечень попали режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук.

    В марте семь участников РДК планировавшие, по заявлению ФСБ, создать преступную группу для проведения насильственных акций, были задержаны в Москве.

    В список террористических организаций вооруженное формирование РДК внесла ФСБ в конце 2023 года. Подробнее о том, как вербуют русских диверсантов в Сети, читайте здесь.

    * — Террористическая организация, запрещенная в России

    ** — организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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    РДКРусский добровольческий корпусРосфинмониторинг
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