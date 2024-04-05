Сколько стоит сжечь тепловоз. Как вербуют русских диверсантов

Фото: iStock Axel Bueckert Поделиться Поделиться





В «серой» зоне Интернета процветает своеобразная биржа диверсантов. Любой желающий за определенную сумму может получить заказ на взрыв или поджог инфраструктурного объекта. Чем сложнее, тем дороже. «Фонтанка» пообщалась с заказчиками и испугалась легкости, с которой молодые и не очень люди идут на преступление ценой в 20 лет тюрьмы или даже пожизненного заключения. Далеко не все там — обманутые и запуганные. Многие берутся за заказ за совсем небольшую сумму.

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За последнее время все узнали, что железная дорога состоит не только из рельсов и пересекающих их шпал, но еще и из релейных шкафов. Эти мало кому известные металлические ящики вдоль железнодорожного полотна горели на протяжении всего прошлого года. Желающих заработать меньше не становится, так же как и уголовных дел, возбужденных в отношении поджигателей.



А еще время очень быстро идет. Вслед за релейными шкафами по всей стране начали гореть военкоматы, машины с Z-символикой и петербургское ноу-хау — поджоги автомобильных шин у дверей квартир.

Ищите и обрящете В популярном мессенджере при настойчивом и недолгом поиске можно найти заказы на совершение диверсий на любой вкус — было бы желание и слабоумие. Существует даже свой прайс: 20 тысяч рублей за поджог релейного шкафа, 30 тысяч за вышку связи и наконец 100 тысяч рублей за электровоз или тепловоз — никакого опыта не нужно, все расскажут и всему обещают научить по инструкции.



Кинематографичные истории про заказ человека, выстрелы в подъезде из пистолета с глушителем и пакет с пачками долларов — давно в прошлом. Теперь все делается намного легче, можно сказать, не вставая с дивана. В профильных каналах можно найти группы людей, которые за небольшие деньги готовы покалечить, унизить и, были случаи, даже и убить. Цены не пугают: поджог, избиение, унижение — до 30 тысяч рублей. Возраст и пол неважен.

Для заказа необходимо только указать город, где у менеджера уже есть команда молодых людей, способных выполнить заказ. В противном случае такая команда будет собрана по запросу — желающие предлагают свою помощь прямо в комментариях под объявлением. Переписка короткая и только по делу. Именно через группы такой тематики попытаемся выйти на заказчиков и узнать, трудно ли получить работу диверсанта, а вслед за ней и статью УК РФ. Про последнее нам умолчат.



Пишем администраторам каналов, что нужна разовая подработка, указываем город. Некоторые откликаются на запрос довольно быстро: «Что интересует?» Отвечаем по заготовленной легенде, что готовы поджечь релейные шкафы. На подобные запросы не все реагируют — в одном из каналов даже сразу говорится, что на государство и против государства не работают — только частные заказы. Но за 150$ готовы найти исполнителя.

На заказчика, готового оплатить поджог именно государственной собственности, вышли не сразу — нас перенаправляли от одного человека к другому, пока не вышли на «Ивана Теркина» — так он себя назвал. Имя и фамилия конечно вымышленные, но для удобства будем называть его именно так.



Иван пишет, что работа есть, но мне сначала необходимо самому выбрать точку поджога и после этого, не указывая ее координаты, для моей же безопасности, получить от него инструкцию.

Ответ я ему не даю.

После этой переписки мой собеседник по имени Иван, так и не получив от меня ответа в течение последующих нескольких дней, начал небольшой моральный прессинг: если первые сообщения от него были в формате деловой беседы, словно я устраиваюсь на работу, то в последующих уже присутствовала бранная и обсценная лексика, которая сводилась к тому, что я испугался и являюсь трусом.



Отвечаю, что просто думаю, что мне вряд ли заплатят.

Иван продолжает меня убеждать, что оплата гарантирована и ему (в переписке он использует местоимение «мы») нет смысла портить репутацию из-за 20 тысяч и терять меня как исполнителя. Обещает долговременное и плодотворное сотрудничество, но, чтобы в нем убедиться, мне все-таки необходимо совершить диверсию.



Я снова молчу несколько дней. Иван, в надежде получить завербованного, продолжает мне писать. На этот раз он уже не пользуется психологическим давлением, а подобно инфоцыганам в социальных сетях занимается «прогревом аудитории», работая с одним из смертных грехов — жадностью. Теперь он скидывает мне скрин переписки с человеком без имени. Человек отправляет ему снимок экрана, на котором запечатлен кошелек на сервисе, что занимается обменом криптовалюты и ее хранением, там отображается сумма в 149 долларов. Владелец кошелька благодарит Ивана, называет даже «лучшим». Иван ставит свою подпись: «Ну вот человек сработал вчера утром, вечером получил деньги». 149 долларов — примерно 15 тысяч рублей, однако такого ценника в прайсе не было — минимальная сумма 20 тысяч. Иван, после того как я прочитал сообщение, поспешно его удаляет. Никаких новостей за указанный день о поджогах не было.



Террористические организации Помимо общения в режиме инкогнито, существуют также способы и вполне «официальной» связи уже со сформировавшимися движениями. Речь идет о признанных террористическими организациях «Русский добровольческий корпус» («РДК»)* и «Легион "Свобода России"»*.

Телеграм-бот одной из этих структур предлагает мне заполнить Google-форму, где необходимо рассказать о себе, о своем опыте и о том, чем я могу быть им полезным. По истечении 7 дней со мной должны связаться и рассказать, каким образом я смогу пересечь границу. Далее меня будет ждать 2 месяца общевойсковой подготовки и 1 месяц профильного обучения согласно определенной военно-учетной специальности. Мне обещают, что для меня, как для легионера, будет упрощена процедура получения ВНЖ или гражданства Украины. Также обещают помочь в вопросах, что связаны с легализацией проживания легионеров и их семей на территории Украины. Стоит заметить, что на такие вопросы, как срок, на который со мной будет заключен контракт, и какая меня будет ожидать зарплата, не отвечают. Сама же Google-форма, которую мне предлагают заполнить, не является полностью анонимным сервером. И как будут использованы мои данные, например адрес IP, — неизвестно.



Что касается «Русского добровольческого корпуса», то я сразу пишу в чат, что меня интересует подработка в России. Отвечают мне быстро — через 20 минут. Спрашивают, чем я могу им помочь и какая подработка интересует. Говорю, что готов совершать поджоги. На это сообщение мне никто не отвечает, однако со мной связались через несколько дней и дали новый контакт. Говорят, чтобы я написал ему.

Новый собеседник меня повторно анкетирует, интересуется, есть ли автомобильные права и загранпаспорт. Отвечаю утвердительно, добавляю, что готов совершить поджог.

Повторная связь происходит снова лишь через несколько дней. Мне предлагают совершенно другое задание, на которое я и не рассчитывал вовсе, — необходимо подложить взрывчатку под автомобиль, но перед этим мне стоит проследить за целью. Повторюсь, что такого исхода событий я не ожидал и каждый раз безумно переживал, что у меня на экране появятся данные и фотография человека, на которого открыта охота.



Было совершенно ясно, что я после переписки удалю свою учетную запись и больше никогда не вступлю в диалог с заказчиком. Но каково будет мне каждый раз листать новостную ленту и бояться наткнуться на новость, что в городе была взорвана машина и погиб человек? Ведь если человек заказан, то, вероятно, все-таки найдется тот, кто пойдет на преступление, как это было с попыткой отравления гуманитарного груза и который хорошо, что не дошел до адресата.

В какой-то степени мне повезло — личность человека мне не указали, но сказали, что необходимо снимать все машины, которые относятся к зданию ФСБ на Литейном, 4, за 5 тысяч рублей в день. Больше говорить с ними мне было не о чем.

Преступление и наказание В конце 2022 года, когда поджоги еще не полыхали по всей стране, Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность, вплоть до пожизненного срока, за организацию, финансирование и вовлечение третьих лиц в диверсионную деятельность. В Уголовном кодексе появились три новые статьи:



— содействие диверсионной деятельности (281.1 УК РФ) — от 10 до 20 лет лишения свободы;



— прохождение обучения в целях диверсионной деятельности (281.2 УК РФ) — 15–20 лет или пожизненное заключение;

— организация диверсионного сообщества и участие в нем (281.3 УК РФ) — 20 лет или пожизненное заключение.

Именно по 281-й статье части первой 31 января этого года был осужден начинающий 19-летний диверсант Вячеслав Зайцев за поджог релейного шкафа на участке Горелово — Красное Село. Выгода от содеянного смехотворная — 10 тысяч рублей. Имя куратора Mogavk — на сегодняшний день он не отвечает на сообщения. 10 тысяч рублей — достойная ли цена, чтобы провести 8 лет в колонии строгого режима? И никакие доводы двоих адвокатов о том, что диверсии задумано не было, а поджог совершался лишь в целях заработка, не убедили судью.



В октябре 2023 года судили другого диверсанта — 48-летнего Дмитрия Гурулева. Бывший директор туристической компании, может быть, и хорошо ориентировался в бронировании отелей и горящих путевках, но крайне плохо разбирался в поджоге цистерн с топливом — диверсия не удалась. Его поймали через месяц после неудачного теракта, огонь которого мог охватить всю станцию. Своего куратора он нашел через канал одной из признанных экстремистской организаций. Ты помнишь, как все начиналось От слов к делу перешли сначала в Белоруссии в феврале 2022 года. Ответственность за повтор «Рельсовой войны» взяла на себя организация BYPOL, признанная Верховным судом Белоруссии террористической и состоявшая из бывших сотрудников силовых структур. Их борьба заключалась в поджоге релейных шкафов в качестве препятствия движению военных эшелонов для доставки российских войск к границе между Беларусью и Украиной. В марте того же года по статье «Терроризм» были арестованы 60 человек, составлявших ячейку BYPOL.



В марте того же года в Калужской области механик железной дороги находит в релейном шкафу детонатор для взрывчатки, но без взрывчатого устройства. Это могло быть либо «закладкой» компонента СВУ, либо неудавшимся по какой-либо причине подрывом.

Ровно через месяц в аналогичному шкафу, но уже в Брянской области сотрудники РЖД находят канистры с бензином, таймером и аккумулятором. Ответственность на себя взяла уже другая оппозиционная группировка из Белоруссии — «Буслы ляцяць».



На этом поджоги затихают на несколько месяцев. Возможно, организаторы поняли, что подобные акции никого не пугают, доставляют очень мало дискомфорта, а что самое главное, участники акций отказываются от выполнения заданий, поскольку правоохранительные органы их очень быстро находят, а судьи озвучивают очень серьезные приговоры сроком от 10 до 20 лет. Попадать за решетку ни в чьи планы не входило.



Именно с января 2023 года начинается период найма уже наших, отечественных, поджигателей. Сначала, кажется, их ничего не пугает: поджечь шкаф на безлюдном участке железной дороги — что за это можно получить? Хулиганство? Вандализм? Срок до четырех лет максимум? Если поймают. Вот, собственно, и все. Это же не убийство человека. По крайней мере диверсанты, а законодательство видело в них именно диверсантов, так думали поначалу.

Вслед за BYPOL и «Буслы ляцяць» на арену вышла другая организация — «Боевая организация анархо-коммунистов». В социальных сетях они не только публиковали видео с войной на железных дорогах, но еще и устраивали конкурсы за лучшую «партизанскую акцию», где «жюри», отсматривая материал, голосует по следующим критериям: нанесенный ущерб; удалось ли уйти; было ли сделано заявление о себе?



Последняя новость на сайте датируется концом января 2024 года — гибель соучредителя организации — Дмитрия Петрова — в бою под Бахмутом. Более ранние новости, там же на сайте, — все о поджогах и подрывах на РЖД — своеобразная летопись организации. Что касается канала, то обновления там нечастые, бóльшая часть новостей написаны на английском языке, а еще участники хвалятся, что про них пишут иностранные СМИ.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — писал Павел Дуров в феврале 2022 года. Но задержанные по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» говорили на следствии, что кураторы связывались с ними именно через мессенджер. А на протяжении нескольких дней после трагедии пользователям массово стали приходить провокационные сообщения с призывами к террористическим действиям. В связи с чем появился ряд слухов, а иногда даже требований, что мессенджер необходимо заблокировать. Однако глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что администрация «Телеграма» легко идёт на контакт с правоохранительными органами и быстро блокирует запрещённый контент.

