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    Задержаны семь москвичей, планировавшие создать ячейку запрещенного РДК*

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    В Москве задержаны сторонники организации «Русский добровольческий корпус», чья деятельность в РФ запрещена. Как сообщили 22 марта в Центре общественных связей ФСБ, семь участников РДК планировали создать преступную группу для проведения насильственных акций.

    Данные о личностях задержанных не приводятся, отмечает ТАСС. По местам их жительства изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики. Также в помещениях задержанных ФСБ обнаружила флаги с нацистской символикой, а также средства связи, где была активная переписка с главарями РДК.

    Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    *Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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