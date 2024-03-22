Задержаны семь москвичей, планировавшие создать ячейку запрещенного РДК*

В Москве задержаны сторонники организации «Русский добровольческий корпус», чья деятельность в РФ запрещена. Как сообщили 22 марта в Центре общественных связей ФСБ, семь участников РДК планировали создать преступную группу для проведения насильственных акций.

Данные о личностях задержанных не приводятся, отмечает ТАСС. По местам их жительства изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики. Также в помещениях задержанных ФСБ обнаружила флаги с нацистской символикой, а также средства связи, где была активная переписка с главарями РДК.