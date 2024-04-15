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    Детеныш нутрии из «Приюта Белоснежки» начал нырять, но под присмотром мамы и камер

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    Постоялица «Приюта Белоснежки» в Ленобласти, нутрия по кличке Ева, показала своего детеныша. Выход в свет семья сопроводила открытием купального сезона, для малыша он стал первым.

    «Болотный бобр Ева впервые вывела показать своего сына Отто», - написали в ВК-сообществе зоофермы 15 апреля. Сотрудники приюта также поделились кадрами процесса ныряния. На них видно, как малыш принимает одну из своих первых ванн, но под бдительным присмотром мамы.

    Детеныш нутрии Отто появился на свет в феврале. В зооферме событие прокомментировали с иронией: «Нутрии тоже тиражнулись».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о еще одном обитателе «Приюта Белоснежки». Это сурок Филимон, который способен предсказывать погоду. Однако в последний раз прогноз от него оказался не совсем достоверным.

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    НутрияПриют БелоснежкиОтто
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