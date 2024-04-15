В московском суде обжаловали заочный арест главы СБУ Малюка

Защита главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка обжаловала в Басманном суде решение о его заочном аресте. Он обвиняется в теракте. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает ТАСС.



«Поступила апелляционная жалоба на заочный арест Малюка», — сообщили агентству в суде.



Корреспондент «Фонтанки» убедился, что на сайте Мосгорсуда есть карточка дела Малюка. В ней говорится, что 15 апреля в суд поступила апелляционная жалоба.

Главу СБУ Василия Малюка российский суд заочно арестовал в марте нынешнего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

