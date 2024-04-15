    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    742мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    В московском суде обжаловали заочный арест главы СБУ Малюка

    1638
    1 комментарий

    Защита главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка обжаловала в Басманном суде решение о его заочном аресте. Он обвиняется в теракте. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает ТАСС.

    «Поступила апелляционная жалоба на заочный арест Малюка», — сообщили агентству в суде.

    Корреспондент «Фонтанки» убедился, что на сайте Мосгорсуда есть карточка дела Малюка. В ней говорится, что 15 апреля в суд поступила апелляционная жалоба.

    Главу СБУ Василия Малюка российский суд заочно арестовал в марте нынешнего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Суд
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close