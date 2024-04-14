Тегеран ликует, ракеты долетели до Израиля. Что известно об эскалации на Ближнем Востоке

Израильские СМИ подтвердили 7 ракетных прилетов по военному объекту в пустыне Негев. В городе Умм-эль-Фахм прямое попадание ракеты, сообщает тель-авивский журналист Михаил Гуревич. Осколком ракеты, упавшей около Арада, ранило жителя бедуинского поселка — это 10-летний ребенок. Корпус стражей исламской революции опубликовал очередное заявление, в котором утверждает, что ему удалось поразить важные военные объекты на территории Израиля.

Корреспондент «Аль-Маядин» передает, что Корпус стражей исламской революции в Иране начал запуск третьей партии баллистических ракет. Также сообщается о новых запусках беспилотников-камикадзе. СМИ сообщают, что Иран запустил еще 70 баллистических ракет.

Израильские СМИ: эффективность работы ПВО и авиации по отражению атаки — 99%. Нынешнюю атаку называют едва ли не самой масштабной — по всей территории страны сирены прозвучали более 700 раз.



СМИ публикуют видео: в небе над столицей Израиля грохот и множество вспышек от перехвата иранских ракет и БПЛА. В Иерусалиме слышны взрывы, передает «Франс Пресс». Сирены срабатывают все в новых и новых районах. Голанские высоты — под обстрелом.

Взрывы также слышны в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.



В районе Мертвого моря работает ПВО.

Миссия Ирана в ООН сообщила в соцсетях: «Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым». Также иранское постпредство заявило, что атака на Израиль — это ответ на удар по иранскому консульству в Дамске, и в случае, если Израиль не ответит на атаку Ирана, Тегеран будет считать «вопрос исчерпанным». В офисе Нетаньяху заявили: «Ответ Израиля на атаку Ирана будет жёстким и четким», передает 9 канал. Постпред Израиля в ООН заявил, что Иерусалим планирует запросить срочное заседание Совбеза ООН.

Израильские военные начали глушить сигнал GPS в попытке сорвать иранскую атаку, сообщил представитель армии. Военные Ирана следят за реакцией Иордании, она станет следующей целью, если предпримет действия, заявил Тегеран. «9 канал Израиль» сообщил, что Иордания заявила, что успешно сбила первую партию иранских БПЛА.

Жители Тегерана отреагировали на атаку БПЛА по Израилю двояко. Пока одни устроили практически праздничные гуляния с флагами на улицах, другие сели в автомобили и бегут из города. На заправках — очереди. Пробки на выезд также наблюдаются в других городах в западной части Ирана.



«Аэрофлот» из-за событий на Ближнем Востоке переносит на более позднее время рейсы из Москвы и Петербурга в Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби. Обратные рейсы также будут выполняться с задержкой.



Президент США Джо Байден написал в своем канале в Х: «Я только что встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию о нападениях Ирана на Израиль. Наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц непоколебима».

Постпред Израиля заявил, что Иран нарушил Устав ООН и «представляет угрозу миру и безопасности». В СМИ появились кадры, как население Израиля в панике бежит в укрытия.